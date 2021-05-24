聽新聞
test
0:00 / 0:00
貓貓每天花園追殺小松鼠 生活互動證明原來牠們是哥倆好
松鼠和貓貓的相處並不總是互相追逐的關係。
外國有一名網友在社群平台IG上分享了一段影片，只見影片中的黑色貓咪撲向花園角落的小松鼠，場面相當驚險，正當大家擔憂松鼠的生死安危時，原來這隻貓咪和松鼠有著大家無法想像的親密關係。
外國一名網友經常在IG上分享自家松鼠TinTin的生活片段，TinTin幾周大的時候，不幸從一戶人家的屋頂上跌了下來，並身受重傷。雖然當時牠的媽媽見到了，但卻無能為力，唯有放棄牠跑回巢穴照顧其它的孩子。
此時，松鼠被網友的爸爸發現，他不但帶牠回家養傷，還決定收留牠。但家中擁有兩隻貓咪的爸爸，非常擔心貓咪們能否和TinTin和平相處，然而結局卻出乎他的意料。
現在的TinTin成為了家中的開心果，經常隨着貓咪到戶外玩耍散步，又在其身邊跳來跳去，家中的貓咪也很喜歡和TinTin相處，一大一小常常玩得樂不開支，窩心的畫面也讓主人非常安慰和放心。
延伸閱讀：
【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月24日：短毛家貓Marble
香港第一代貓明星「忌廉哥」逝世一周年 主人：曾經夢見過牠一次
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言