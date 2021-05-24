貓貓每天花園追殺小松鼠 生活互動證明原來牠們是哥倆好

松鼠和貓貓的相處並不總是互相追逐的關係。

外國有一名網友在社群平台IG上分享了一段影片，只見影片中的黑色貓咪撲向花園角落的小松鼠，場面相當驚險，正當大家擔憂松鼠的生死安危時，原來這隻貓咪和松鼠有著大家無法想像的親密關係。

外國一名網友經常在IG上分享自家松鼠TinTin的生活片段，TinTin幾周大的時候，不幸從一戶人家的屋頂上跌了下來，並身受重傷。雖然當時牠的媽媽見到了，但卻無能為力，唯有放棄牠跑回巢穴照顧其它的孩子。

此時，松鼠被網友的爸爸發現，他不但帶牠回家養傷，還決定收留牠。但家中擁有兩隻貓咪的爸爸，非常擔心貓咪們能否和TinTin和平相處，然而結局卻出乎他的意料。

現在的TinTin成為了家中的開心果，經常隨着貓咪到戶外玩耍散步，又在其身邊跳來跳去，家中的貓咪也很喜歡和TinTin相處，一大一小常常玩得樂不開支，窩心的畫面也讓主人非常安慰和放心。

貓咪和松鼠tintin互動佳，主人也放心了。圖擷自IG：tintin_the_squirrel

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文章授權轉載自《香港01》