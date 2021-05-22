太逼真！馬路上驚見「會動的運動鞋」 網友直呼：好像NIKE

馬路上竟出現會動的鞋子！日前一名日本網友走在街頭時發現，地面上竟出現一支「會動的運動鞋」，該運動鞋黑白相間，上頭還有黑色的羽毛，讓他下了一大跳，結果仔細一看才發現，其實是一隻黑色的「鴿子」，照片一度在網上瘋傳，大批網友看到後直呼「這才是真正的帽子戲法」。

近日一名日本網友在推特（Twitter）上貼出一張照片說道，「我以為是運動鞋，但原來這是一隻鴿子」，從原PO貼出的照片中可見，從遠方角度來看，因為鴿子有黑白相間的羽毛，加上靠近背部的地方是白色的，因此很容易誤認為是一雙球鞋，直到近距離看才發現，右上角有一雙眼睛，其實是一隻「黑色的鴿子」蹲在地板上。

PO文一出後，立刻引來超過9萬名網友按讚和1.9萬則轉發，不少網友也紛紛留言，「真是個奇蹟」、「也太像了吧」、「好像一雙adidas」、「真的很像運動鞋」、「超酷的」、「沒想到鞋子會自己動」、「 好特殊的鴿子」、「一瞬間以為是有毛的NIKE」、「看不見頭的鴿子」、「羽毛好漂亮」。