確診者住院擔心狗怎麼辦？新北動保處媒合寵物旅館安置

新冠肺炎（COVID-19）疫情提升，雙北是重災區。新北市議員張錦豪說，寵物主人確診時，共居犬貓安置成問題，建議市府因應。新北市動保處號召寵物旅宿業協助，目前已有5名業者願意協助飼主抗疫，提供112隻犬貓收容空間，讓飼主安心對抗病毒，也讓毛寶貝得到妥善照護。

張錦豪說，本土疫情爆發初期，接到動物保護團體人員反映，飼主如果因為染疫等因素，無法再照顧毛小孩，又沒有親友可幫忙，內心一定很焦慮。疫情發展難以逆料，他建議動保處預做準備。

動保處今天表示，5月15日防疫升到3級警戒當天，就接獲確診者反映願意自費送寵物到旅館安置需求。動保處人員到確診者家中，請飼主把犬隻放入運輸籠後運送至旅館照顧，全程消毒，讓飼主可以安心隔離治療。

動保處說，寵物安置旅館和一般寵物旅宿業最大的不同點，在安置旅館重於消毒，有獨立籠舍。動保處獸醫師每周會幫犬貓進行檢查，觀察是否有上呼吸道症狀，每日和照護人員確認飲食、精神狀況及排泄情形，確保每隻收容犬貓健康無虞。

為了減輕民眾負擔，動保處協調安置旅館採一致性收費，每隻犬貓每日住宿費300元，住宿14日以上再以原價收費。陳姓業者說，在抗疫非常時期提供寵物旅館作為安置使用，希望盡一己之力，幫助染疫者無後顧之憂安心接受治療。

美國疾病管制暨預防中心公告最近實驗研究報告，目前並沒有科學證據顯示，猫、狗會將COVID-19病毒回傳給人類。動保處認為接觸犬貓前後，用肥皂清洗手、戴口罩，作好個人衛生安全防疫措施，不要和動物有親密接觸，基本上並不會有染疫問題。