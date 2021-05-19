【動物冷知識】鯊魚卵鞘外觀太特別 被戲稱「美人魚的錢包」

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看鯊魚卵的冷知識吧！

每顆鯊魚卵鞘內都含有一個鯊魚胚胎與一個卵黃囊，和雞蛋很類似。

因鯊魚媽媽無法自行將卵鞘從身體排出，所以衍生出卵鞘絲狀結構的構造，以幫助鯊魚媽媽將卵鞘順利產下。這些絲狀結構之後則會依附在岩石或海草中，讓鯊魚卵鞘不至於隨波逐流。

這種生產方式被稱為「持續單一卵生」，雖然擬態有保護作用增加存活率，但這樣的方式每次僅能生產兩個卵鞘，相較於一般鯊魚每年生產的卵數，僅約四分之一左右。

La dosis diaria de belleza: este huevo traslúcido de Cephaloscyllium sarawakensis, que contiene un mini-pez gato listo para usar. pic.twitter.com/t4IpIxzG8D — Perezfecto (@perezfecto) February 17, 2021

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