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【動物冷知識】鯊魚卵鞘外觀太特別 被戲稱「美人魚的錢包」
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看鯊魚卵的冷知識吧！
每顆鯊魚卵鞘內都含有一個鯊魚胚胎與一個卵黃囊，和雞蛋很類似。
因鯊魚媽媽無法自行將卵鞘從身體排出，所以衍生出卵鞘絲狀結構的構造，以幫助鯊魚媽媽將卵鞘順利產下。這些絲狀結構之後則會依附在岩石或海草中，讓鯊魚卵鞘不至於隨波逐流。
Egg cases surround the eggs of oviparous sharks, skates, and chimaeras. They are made of collagen protein strands: often described as feeling rough and leathery, they are frequently translucent, allowing to see embryos inside https://t.co/9I30F0Qk2M [gif: https://t.co/QDRywNDBcb] pic.twitter.com/LSJItZbbAj— Massimo (@Rainmaker1973) May 12, 2021
這種生產方式被稱為「持續單一卵生」，雖然擬態有保護作用增加存活率，但這樣的方式每次僅能生產兩個卵鞘，相較於一般鯊魚每年生產的卵數，僅約四分之一左右。
La dosis diaria de belleza: este huevo traslúcido de Cephaloscyllium sarawakensis, que contiene un mini-pez gato listo para usar. pic.twitter.com/t4IpIxzG8D— Perezfecto (@perezfecto) February 17, 2021
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