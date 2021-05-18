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又驚又怕！他PO家貓被這項家電嚇傻照 網友笑：備戰姿態嗎
現代人喜歡養寵物，不過貓貓狗狗再怎麼習慣人類，常常還是會被一些如家電等物品嚇到。最近就有一位日本網友，分享自家養的貓咪被吸塵器嚇到之後的萌樣，吸引到許多網友的回覆。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「chacha_choco_」近日分享一張家中貓咪的照片，只見畫面中，貓咪躲在跳台上，就像是人類一樣雙腳站立，另外兩隻腳抱著跳台柱子，露出十分驚恐的樣子。
掃除機をかけ出したら変な体勢でしばらくこちらの様子をうかがっている猫#ネコチャンカワイイ pic.twitter.com/xHqlcTIpU2— ちゃちゃ (@chacha_choco_) May 15, 2021
為什麼會有這麼生動的表情，chacha_choco_表示，當時他正在使用吸塵器打掃，貓咪顯然是被吸塵器的聲音下到，才會躲在那裡。平常chacha_choco_除了這隻貓以外，還另外有養一隻黑貓，但沒像現在這麼驚恐過。
其他網友看到，紛紛表示「太可愛了吧」、「雖然我家的貓也很怕吸塵器，但好像不會變這樣」、「完全就是備戰姿態」、「嘴角失守」、「這角度太讚了吧」、「好像海賊王的喬巴」、「有夠生動的」、「變成人類啦」、「又害怕又好奇似的」、「前世絕對是人類」、「好可愛，但感覺靈魂是個人類，但好可愛……」。
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