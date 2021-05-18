又驚又怕！他PO家貓被這項家電嚇傻照 網友笑：備戰姿態嗎

現代人喜歡養寵物，不過貓貓狗狗再怎麼習慣人類，常常還是會被一些如家電等物品嚇到。最近就有一位日本網友，分享自家養的貓咪被吸塵器嚇到之後的萌樣，吸引到許多網友的回覆。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「chacha_choco_」近日分享一張家中貓咪的照片，只見畫面中，貓咪躲在跳台上，就像是人類一樣雙腳站立，另外兩隻腳抱著跳台柱子，露出十分驚恐的樣子。

為什麼會有這麼生動的表情，chacha_choco_表示，當時他正在使用吸塵器打掃，貓咪顯然是被吸塵器的聲音下到，才會躲在那裡。平常chacha_choco_除了這隻貓以外，還另外有養一隻黑貓，但沒像現在這麼驚恐過。

其他網友看到，紛紛表示「太可愛了吧」、「雖然我家的貓也很怕吸塵器，但好像不會變這樣」、「完全就是備戰姿態」、「嘴角失守」、「這角度太讚了吧」、「好像海賊王的喬巴」、「有夠生動的」、「變成人類啦」、「又害怕又好奇似的」、「前世絕對是人類」、「好可愛，但感覺靈魂是個人類，但好可愛……」。