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拉庫拉庫溪上游台灣黑熊曝屍 現勘推估自然死亡

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮卓溪鄉拉庫拉庫溪上游溪畔被山友發現的台灣黑熊屍體，經花蓮林管處派員上山現勘後，確認為成年公熊，推估陳屍地點為第一現場，死亡逾2週，應屬自然死亡。

林務局花蓮林區管理處今天表示，5月11日接獲民眾通報，在卓溪鄉拉庫拉庫溪上游溪谷發現1頭黑熊仰臥溪邊死亡多日，屍體已發臭，立即指派獸醫師協同保七總隊第九大隊、卓溪高山協作及玉山國家公園人員等一行9人前往現勘。

歷經4天跋山涉水，昨天現勘人員以衛星電話與無線電回報，死亡黑熊為成年公熊，屍體已嚴重腐爛，推估死亡超過2週，應屬自然死亡。

林管處表示，從卓溪鄉山區的大分山屋出發至發現熊跡沿路上沒有發現有近期狩獵痕跡，也無獵寮、獵具或生火的跡象。黑熊死亡地點屬秀姑巒事業區第14、17林班交界溪流，四周皆峭壁，鄰近只有一條稍微明顯的獸徑，據此推測陳屍地點為第一現場。

現勘過程由保七總隊第九大隊全程錄影，經獸醫朱何宗採檢，推估死亡黑熊年紀大於3歲小於10歲，量測體長132公分、頭圍30公分、上犬齒5公分、下犬齒3公分，掃描後，沒有發現晶片，簡易採檢肌肉及毛髮樣本後，遺體現場就地掩埋完成。

林管處呼籲，民眾若於山區發現台灣黑熊切勿驚慌，應安靜謹慎退回、不打擾黑熊並保障自身安全；若在野外發現死亡黑熊，建議立即通知相關單位，可撥打林務局24小時免費通報電話：0800-000-930，或花蓮林區管理處：03-8325141#275、玉山國家公園管理處：049-2773121。

台灣黑熊 玉山國家公園 獸醫師

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