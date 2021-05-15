保護紫蝶重要繁殖地 林務局與竹南首推「不除草行動」

苗栗縣竹南鎮濱海森林地帶2004年成為斯氏紫斑蝶第1個被證實的春季繁殖熱點，也是孕育紫斑蝶後代的搖籃地，目前紫蝶繁殖季已屆，林務局為減少這段期間的人為干擾，保留充足食草與蜜源，特別與苗栗縣竹南鎮公所協調，首度推動三森步道4至6月「不除草行動」，期盼透過跨機關合作實踐友善生態環境棲地營造的目標。

林務局新竹林管處指出，苗栗竹南濱海第1311號保安林是國內第一個被證實的斯氏紫斑蝶春季繁殖熱點，也是西海岸生態綠網北段蝶類、專一食草與蜜源等指標物種的重要棲地，今年紫斑蝶遷徙狀況與期程雖不如往常，未見大規模北返竹南跡象，但林管處為持續迎接準備北返的紫斑蝶，減少紫蝶繁殖期的人為干擾，保留充足食草與蜜源，因此與竹南鎮公所合作推動在長青之森、親子之森、假日之森的「三森步道」實施4至6月不除草行動。

林管處表示 ，台灣有4種紫斑蝶，竹南濱海保安林棲地的紫斑蝶以斯氏紫斑蝶為主，攀附在保安林木上生長的「羊角藤」是斯氏紫斑蝶幼蟲的專一食草，除食草外，林內下層植被是主要蜜源，成為斯氏紫斑蝶二次遷移前的重要棲地。

農委會特有生物研究保育中心2017年起進行4年的竹南濱海保安林蝶類調查，研究報告指出，除草對蝶類是高度干擾行為，頻繁除草導致步道與林木間下層的食草及蜜源減少，已明顯影響紫斑蝶行為及群聚分布，建議應減少繁殖季人為干擾、避免大面積除草，以保留食草及成蝶蜜源植物。

新竹林管處表示，林管處以特生中心調查研究資料為素材，結合台灣紫斑蝶生態保育協會，與特生中心、竹南鎮公所、在地社區及當地民眾意見溝通，尋求環境經營管理及棲地復育營造的可行方案，今年首度促成推動三森步道的不除草行動，盼提供滿足紫斑蝶需求環境，讓這些嬌客在乘風離開前，有個安心繁衍的驛站。