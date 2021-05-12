【動物冷知識】！動物界也能「戰南北」？南部壁虎得意：笑你不會叫

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們就來戰南北！

台灣中南部的壁虎叫做蝎虎，能透過喉嚨發出響亮的叫聲；北部常見的壁虎則叫無疣蝎虎，他們無法發出明顯的叫聲。

南部埃及斑蚊喜歡待在室內，所以要常常動手清除室內陰暗、潮濕、不通風的角落，如家中的廚房、臥室的牆角、窗簾及懸掛之深色衣服上。

至於北部喜歡在戶外的白線斑蚊，活動場所多在離孳生源不遠且陰涼不通風的場所，例如盆栽、堆放雜物或輪胎處，以及孳生源附近的樹林草叢、竹林與空屋等處所。

夏天到了，針對不同病媒蚊正確清理，才能有效防疫登革熱！

台灣南北蟑螂種類並沒有太大的不同。台灣的蟑螂可分為美洲蟑螂及德國蟑螂，又以德國蟑螂為最大宗，美洲蟑螂生長在地下道等潮濕陰暗的區域，德國蟑螂則生存於辦公室。

如果怕頻繁殺蟑有助於他們產生抗藥性，環保署建議可以多種替換使用。

帽帽是物理滅蟑，比較沒這個問題😏