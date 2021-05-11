貓受困井底10天 因「世仇」神救援撿回一條命
貓狗時常被描繪成「世仇」，然而英國一隻失蹤1星期多的貓，多虧遇到一隻好心狗及時救援，才從6公尺深的井獲救。
英國廣播公司BBC報導，這隻名為菲莉（Flea）、近1歲的小貓，上月24日失蹤，22歲飼主希爾（Freya Hill）一度擔心牠「被車撞了」，直到住對街的狗兒聽見受困井裡的菲莉哭聲，試圖吸引飼主的注意，才讓飼主發現菲莉蹤跡並請消防隊員前來營救。
希爾表示井裡有約30公分深的水，但是菲莉設法爬到突出的岩石上，消防員最後是拿出貓食引誘，菲莉才離開岩石。菲莉被帶到安全地點後看起來就像「什麼事都沒發生」。
希爾提到菲莉很喜歡跳到車上和散步。且對人太過友善，會想跟隨人們。當菲莉獲救後，「飢餓又快樂，坐在暖氣片旁」，獸醫檢查後確認牠一切無恙。
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