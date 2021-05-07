原民狩獵部分違憲 動保團體：獵野生動物非自由與權利

布農族人王光祿獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌遭判刑，大法官今宣告部分違憲，包括自製獵槍規範不足、非定期性獵捕活動申請期限過度限制、申請書需載明獵捕動物種類和數量等3項違反比例原則、違背憲法保障生命權、原住民狩獵文化意旨。對此，動物保護團體發出聯合聲明，尊重多元族群文化與價值，法律雖制定性保障狩獵文化，但不代表原住民族集體擁有狩獵權，且必須省視狩獵文化在世界變遷中的現代意義。

台灣動物社會研究會、台灣防止動物虐待動物協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣動物平權促進會、中華民國關懷生命協會、世界愛犬聯盟台灣總代表今發出聯合聲明。

聲明指出，動保團體尊重多元族群文化與價值，但必須再次提醒在人權價值下，莫忘與人共存於地球上、無法為自己發聲的動物，人類動物生靈與人始終是「命運共同體」。

動保團體認為，政府應站在全民公共利益基礎，審慎評估開放特定族群為基準的狩獵特權的影響，憲法雖肯定多元文化，並認為應積極維護保障原住民族語言及文化，但憲法並無所謂「狩獵權」或「狩獵文化權」明文，也不適合將某種權利賦予特定族群。

動保團體強調，為落實保障原住民族文化，國家已於原住民族基本法、野生動物保育法以及槍砲彈藥刀械管制條例等加以除罪化或肯認原住民族「狩獵文化」，制度性地保障狩獵文化，但並不等同原住民族（集體）擁有「狩獵權」。

聲明稱，恢復原住民傳統狩獵文化，不是回到過去，而是必須省視狩獵文化在世界變遷中的現代意義，在當代國家體系中，任何人獵捕野生動物的行為絕非「自由與權利」，都應受到平等的管制與規範，且應維持生態平衡與永續原則，若將狩獵野生動物當作特權來補償，則是直接以國家之力特許迫害最弱勢的動物，那將是全體人民的損失與悲哀。