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和獸醫師一起工作 動物園營隊5月10日網路報名
暑假倒數，台北市立動物園暑假營隊將於5月10日上午9點開放網路報名，活動對象的年齡層從國小中年級到高中，推出4種主題共15個梯隊、569個名額。動物園表示，尤其國中生專屬的「野調者聯盟體驗營」，還有能和真正的獸醫師一起工作。
動物園表示，今年暑假將推出4種營隊，分別是適合小學生的「甲蟲森林體驗營」和「動物保育員體驗營」，國中生專屬的「野調者聯盟體驗營」，還有能和真正的獸醫師一起工作，體驗獸醫工作的高中限定「動物醫生體驗營」，動物園歡迎大家一起來體驗照護野生動物的溫馨與艱難。
動物園表示，到動物園探訪動物是件非常令人開心的事，但在動物園工作，不論是動物保育員、動物醫師、或是研究動物的野外調查工作者，必須運用不同工具或觀察方法來瞭解動物的行為，歡迎想親身體驗保育員、獸醫師及野外調查的工作、想了解暑假期間最夯的甲蟲大隊的民眾，此次，110年暑期營隊活動日期為7月10日至8月17日、5月10日上午9時起開放網路報名。
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