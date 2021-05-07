快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和獸醫師一起工作 動物園營隊5月10日網路報名

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市立動物園暑假營隊將於5月10日上午9點開放網路報名，活動對象的年齡層從國小中年級到高中，推出4種主題共15個梯隊、569個名額。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園暑假營隊將於5月10日上午9點開放網路報名，活動對象的年齡層從國小中年級到高中，推出4種主題共15個梯隊、569個名額。圖／台北市立動物園提供

暑假倒數，台北市立動物園暑假營隊將於5月10日上午9點開放網路報名，活動對象的年齡層從國小中年級到高中，推出4種主題共15個梯隊、569個名額。動物園表示，尤其國中生專屬的「野調者聯盟體驗營」，還有能和真正的獸醫師一起工作。

動物園表示，今年暑假將推出4種營隊，分別是適合小學生的「甲蟲森林體驗營」和「動物保育員體驗營」，國中生專屬的「野調者聯盟體驗營」，還有能和真正的獸醫師一起工作，體驗獸醫工作的高中限定「動物醫生體驗營」，動物園歡迎大家一起來體驗照護野生動物的溫馨與艱難。

動物園表示，到動物園探訪動物是件非常令人開心的事，但在動物園工作，不論是動物保育員、動物醫師、或是研究動物的野外調查工作者，必須運用不同工具或觀察方法來瞭解動物的行為，歡迎想親身體驗保育員、獸醫師及野外調查的工作、想了解暑假期間最夯的甲蟲大隊的民眾，此次，110年暑期營隊活動日期為7月10日至8月17日、5月10日上午9時起開放網路報名。

獸醫師 動物園

延伸閱讀

北市動物園棉頭絹猴誕生3胞胎 今早1隻掉落地不幸夭折

北市動物園棉頭絹猴產三胞胎 奶水不足一隻夭折

陸動物園為猴子化妝被轟虐待 網：為推銷產品什麼手段都用上

動物園為猴子化妝挨轟 澄清直播做效果 又被罵翻

相關新聞

蘭嶼陸蟹浩劫？專家證實「陸蟹殺手」黃狂蟻現蹤！

台灣生態界被稱做為「陸蟹殺手」的「黃狂蟻」，近日在台東蘭嶼被發現，當地居民擔心島上陸蟹及其生態系統恐面臨浩劫。專家也證實...

桃園八色鳥驚艷現身 市府、野鳥學會拉封鎖線盼勿驚擾

「八色鳥回來了！」、「去年大溪放鳥音丟蚯蚓的拍鳥人也回來了！」，桃園市野鳥學會榮譽理事長劉豫州在學會粉團提到八色鳥訊息，...

影／數百白鷺鷥基隆市區3棵大樹築巢 可賞鳥慎防鳥屎襲擊

基隆市中心田寮河畔信一路人行道3棵大樹，最近有數百隻白鷺鷥築巢生蛋，每天一大早就在枝頭飛來飛去，吱吱吱喳喳的好不熱鬧，並...

生物多樣性棲地保育工作坊報名開跑 一窺台中生態資源

東勢林區管理處為推廣生物多樣性、棲地保育等理念，5月21日將舉辦「生物多樣性棲地保育工作坊」，邀請台中市動物保育學會研究...

影／母愛不分物種 狗媽媽右腿夾傷仍為一窩狗兒子覓食

高雄永安區一隻母狗右後腿疑遭夾斷，但為了哺育剛生出不久的7隻幼犬，跛著腳仍忍痛在堤防邊覓食，台灣動物緊急救援小組日前獲報...

瑞芳酋長岩遊隼「二寶」學飛墜落 掌骨斷裂要治療1個月

新北市瑞芳酋長岩45公尺峭壁1對遊隼近日育雛3隻幼鳥，4月27日有1隻幼鳥滑落，被救起送安置，擇日送回。沒想到昨天鳥會人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。