路邊出現「真實版打地鼠」萌翻眾人 網笑：整隻出來就嚇人了

除了蟑螂以外，相信老鼠是許多人非常討厭的動物，在路上如果看到老鼠可能會引起一陣尖叫，但有網友PO出兩張照片，地上鐵板竟然鑽出一顆「鼠頭」，模樣逗趣也讓許多人看了笑翻，還有人覺得好像「打地鼠」遊戲。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，路邊地上有塊鐵板，鐵板上有個洞，竟然有隻老鼠想從這個洞鑽出來，無奈洞太小、身體太大，老鼠只能硬擠出半張臉出來，原PO看到趕緊拍下照片上傳臉書，並笑說「剛剛路過發現異象，你到底要幹嘛啦？」

照片笑翻許多人，「因為有人告訴牠頭過身就過」、「該給牠救上來，還是戳下去？」、「先探路一下？」、「哈哈哈…也太無辜」、「潛水太久，上來呼吸一下」；還有人覺得這樣畫面很討人喜歡，「超可愛」、「其實只看臉有點可愛」、「可愛，像土撥鼠」、「怎麼覺得好萌」，但也有人吐槽說「這樣看是可愛，但頭出來就嚇死了」、「整隻跑出來就嚇人了」。

還有網友覺得這很像是打地鼠遊戲，「真實版打地鼠」、「棒鎚勒，還不拿出來敲」、「我說錘子呢？」、「慘了，要被當打地鼠玩了」、「不用投錢就可以玩」。