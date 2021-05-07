快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路邊出現「真實版打地鼠」萌翻眾人 網笑：整隻出來就嚇人了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在路邊地上看到一隻老鼠想鑽出鐵板，無奈洞太小卡住。 圖／翻攝自「爆廢公社」
有網友在路邊地上看到一隻老鼠想鑽出鐵板，無奈洞太小卡住。 圖／翻攝自「爆廢公社」

除了蟑螂以外，相信老鼠是許多人非常討厭的動物，在路上如果看到老鼠可能會引起一陣尖叫，但有網友PO出兩張照片，地上鐵板竟然鑽出一顆「鼠頭」，模樣逗趣也讓許多人看了笑翻，還有人覺得好像「打地鼠」遊戲。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，路邊地上有塊鐵板，鐵板上有個洞，竟然有隻老鼠想從這個洞鑽出來，無奈洞太小、身體太大，老鼠只能硬擠出半張臉出來，原PO看到趕緊拍下照片上傳臉書，並笑說「剛剛路過發現異象，你到底要幹嘛啦？」

照片笑翻許多人，「因為有人告訴牠頭過身就過」、「該給牠救上來，還是戳下去？」、「先探路一下？」、「哈哈哈…也太無辜」、「潛水太久，上來呼吸一下」；還有人覺得這樣畫面很討人喜歡，「超可愛」、「其實只看臉有點可愛」、「可愛，像土撥鼠」、「怎麼覺得好萌」，但也有人吐槽說「這樣看是可愛，但頭出來就嚇死了」、「整隻跑出來就嚇人了」。

還有網友覺得這很像是打地鼠遊戲，「真實版打地鼠」、「棒鎚勒，還不拿出來敲」、「我說錘子呢？」、「慘了，要被當打地鼠玩了」、「不用投錢就可以玩」。

爆廢公社 老鼠

延伸閱讀

學校玉米炒蛋竄出活小強？家長：蟑螂出現在哪都不應該

你一定有吃過！蟑螂真實口味曝光 網一片慘叫：不敢吃了

孕期服用維生素C 幫助幼兒腦部健全

成精了？5條金項鍊遭竊 小偷竟是老鼠…還藏在這種地方

相關新聞

路邊出現「真實版打地鼠」萌翻眾人 網笑：整隻出來就嚇人了

除了蟑螂以外，相信老鼠是許多人非常討厭的動物，在路上如果看到老鼠可能會引起一陣尖叫，但有網友PO出兩張照片，地上鐵板竟然鑽出一顆「鼠頭」，模樣逗趣也讓許多人看了笑翻，還有人覺得好像「打地鼠」遊戲。

台灣藍鵲護巢 「空襲」文大生

文化大學校園生態豐富，近來正值台灣藍鵲繁殖季，竟傳出有台灣藍鵲家族為了保護雛鳥，「空襲」不少路過鳥巢的文大學生，學生被「...

棄養犬遊蕩 源頭控管 多元認養

農委會統計，新北市約有1萬2000隻遊蕩犬，可分無主犬與放養家犬，後者雖有飼主，但多數時間放任犬隻遊走。新北市府近來推動...

影／數百白鷺鷥基隆市區3棵大樹築巢 可賞鳥慎防鳥屎襲擊

基隆市中心田寮河畔信一路人行道3棵大樹，最近有數百隻白鷺鷥築巢生蛋，每天一大早就在枝頭飛來飛去，吱吱吱喳喳的好不熱鬧，並...

原民狩獵部分違憲 動保團體：獵野生動物非自由與權利

布農族人王光祿獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌遭判刑，大法官今宣告部分違憲，包括自製獵槍規範不足、非定期性獵捕活動申請期限...

和獸醫師一起工作 動物園營隊5月10日網路報名

暑假倒數，台北市立動物園暑假營隊將於5月10日上午9點開放網路報名，活動對象的年齡層從國小中年級到高中，推出4種主題共1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。