新北動保處：不當使用P字鍊恐致狗窒息亡

新北市政府動物保護防疫處今天表示，近期接獲投訴，民眾將愛犬送至寄養家庭照顧，未料卻發生寄養家庭不當使用訓犬人員使用的「P字鍊」，造成犬隻窒息死亡憾事。

動保處表示，張姓女飼主投訴指出，她在網路平台媒合下將愛犬「笨笨」寄養在林姓寵物保母住處，不料卻被通知愛犬死亡，因為林姓寵物保母為制止犬隻不良行為，將P字鍊套於狗頸脖上時，卻因此造成狗被P鍊繩纏繞脖子窒息死亡。

動保處表示，P字鏈又叫P鏈，是一種鋼製項圈，通常為訓犬人員使用，當狗帶上這頸圈，向前衝跑時，頸圈會在繩結作用下，自動產生縮緊，其作用力在頸部，會讓犬隻感到不適，而停下來向回退。

動保處表示，使用P字鏈稍有不慎，將會使犬隻窒息，因此，使用訓犬工具，務必審慎小心，最好有專人在旁指導，以免誤傷犬隻，造成無法彌補的遺憾。

動保處表示，經查核林姓寵物保母未領有合法登記證，且因不當使用P字鍊造成犬隻勒斃死亡，依違反動物保護法從事非法寄養業處新台幣10萬元罰鍰；過失傷害造成犬隻死亡，依動保法處1萬5000元罰鍰，共裁罰11萬5000元。