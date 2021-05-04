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台中小吃店老闆將貓染成「綠光仙子」…等不到新飼主 牠中毒暴斃亡

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為遭到染色的虎斑貓「綠光仙子」。擷自台中熱血中途之家臉書
圖為遭到染色的虎斑貓「綠光仙子」。擷自台中熱血中途之家臉書

台中一間小吃店的飼主恣意將一隻虎斑貓全身染成綠螢光色，在志工發現後帶回收養，原本活蹦亂跳的牠，竟在兩天內因舔了過多皮膚上的染劑而暴斃，讓收養的志工心痛之餘，大聲呼籲：「拜託不要再幫寵物染色了！」

多年前曾經有位國外飼主因參加粉紅派對，將貓染成粉紅螢光色而受到眾人注目，也有人為了幫貓治病染上薑黃膏而呈現鮮艷的黃色。一隻遭飼主染成綠色，被稱「綠光仙子」的貓咪，在貓友通報後，志工介入宣導，當時飼主也承諾將儘快帶去剃毛，避免吃下更多含有染劑的毛；豈料，飼主在宣導後的五天內並未依約而行，志工在溝通後將「綠光仙子」帶回收養。

根據「台中熱血中途之家」臉書表示，將「綠光仙子」帶回後，立即檢查其肝腎功能，當時還在正常值，但染劑似已深深附著在毛上。貓咪接受大量染色劑「變身」後，剛開始還沒事，一旦日子久了，貓咪因為舔毛而會將皮膚上的染色劑不斷吞進體內，肝的重要功能是排毒，若體內的毒素無法被排出，導致大量堆積時就會影響貓咪的大腦，終會因累積過量毒素而死亡。

原本中途之家已為「綠光仙子」尋到新主人，新飼主也已購買一組新貓具準備迎接牠；就在領養的前兩天，「綠光仙子」突然狂吐膽汁，緊接便是食慾下降、精神萎靡，在就醫後以為有恢復，但隔天就發現牠已死亡，讓志工們紛紛哭成一團，嘆「緣分太短了」。被染色後，綠光仙子僅僅活了五個月就離世。

中途之家大聲疾呼，請不要再覺得貓咪染色後有多可愛，只要在牠們的同類看來怪異的樣子，就會對他們的身體造成無法挽回的傷害，「給貓咪染色無疑屬於慢性自殺」。染色劑也會對貓咪的皮膚造成很大的傷害，成為引發皮膚病的根源。且根據動保法第五條，不當飼養能強制沒收動物，飼養環境不善最重可開罰1萬5000元。

動保法 貓咪 寵物

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