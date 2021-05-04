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熊與人28年住同一屋簷下 跨足影視、攝影變大明星
一對俄羅斯夫婦斯韋特蘭娜（Svetlana）和尤里（Yuriy）28年前收養了一隻野生棕熊，和牠發展出不可思議的情誼。這隻名為史帝夫（Stepan）的熊曾出現在多部電影、電視劇裡，還成為40歲俄羅斯攝影師茲達諾娃（Mila Zhdanova）愛用模特兒。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，茲達諾娃創作一系列奇幻場景，讓史帝夫與穿著俄羅斯傳統服飾的模特兒合影。茲達諾娃透露這組照片耗時數個月才完成，因為史帝夫一次只能工作半小時。
茲達諾娃表示想透過史帝夫的攝影作品，破除世人對俄羅斯「人不會微笑，熊在街上走」的刻板印象。茲達諾娃說友善的史帝夫至今已跟來自泰國、澳洲、德國、英國和以色列的模特兒合影，直言拍牠從沒遇過問題：「拍小貓時遇到的問題更多。」
報導指出，最初獵人發現孤兒熊史帝夫時牠只有3個月大，韋特蘭娜和尤里決定給牠一個家。至今史帝夫已長成一隻220公分，體重超過300公斤的巨熊。
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