影／121公分巨犬懼怕小蔬菜、包裝紙 網友點出可愛畫面的真相

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大夫妻28歲的克里斯（Chris）及27歲的妻子瑋莉（Wylie）4年前收養了一隻大丹混種犬，希望牠成為看門犬。豈知牠長到121公分巨型尺寸後仍懼怕包括襪子、花椰菜等小東西。

克里斯說這隻名為布魯斯基（Brewski）的狗既膽小又可愛，就像真實版的史酷比（Scooby-Doo，美國知名動畫裡的大丹狗），不過跟他們期望的看家犬形象差很大：「牠可以跟狗和平共處，但害怕一籮筐事物，只要看到比牠身型小的動物、蔬菜或糖果塑膠包裝紙都會逃得遠遠地。牠也不喜歡噪音例如火災警報器。」

克里斯表示最初看到布魯斯基時牠只有6公斤，體型小但長得很快。布魯斯基長到巨犬身型後仍自認是小型犬，喜歡坐在克里斯腿上休息，「常壓得我們喘不過氣。」而當布魯斯基將前腳放在克里斯肩膀上時，一人一狗的身高一樣。

網友taceyboo指出：「狗是透過聯想來學習事物，如果主人在展示東西給狗兒看時，使用讓牠懼怕的詞語或動作，牠可能就會因此感到恐懼。所以請別再嚇唬並拍攝狗了。請想像一下跟不斷嚇你的人一起生活的情景有多糟。」