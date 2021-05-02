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陸重慶黑猩猩愛洗衫被評「勞模」 網友：比我男朋友勤快

香港01 / 姜庚宇
黑猩猩因為愛洗衣服而被動物園評為「動物界勞模」。（北京青年報影片截圖）
黑猩猩因為愛洗衣服而被動物園評為「動物界勞模」。（北京青年報影片截圖）

「五一國際勞動節」前夕，動物界也有「勞動模範」受到表彰。4月30日，大陸重慶永川樂和樂都主題公園的一隻黑猩猩，因為愛洗衣服而被動物園評為「動物界勞模」，引發網友熱議，有網友評論稱：「比我男朋友還勤快」。

根據《北京青年報》報導，這隻名叫渝輝的黑猩猩，每次看到飼養員洗衣服都十分興奮。飼養員有一次在場館水池旁放了衣服，沒想到牠興致勃勃地上前主動洗起來。此後這隻黑猩猩便因為愛洗衣服在網上走紅。

資料顯示，黑猩猩分布在非洲中部，棲息於熱帶雨林，集群生活，能使用簡單工具，是已知僅次於人類的最聰慧的動物。其行為和社會行為都更近似於人類，在人類學研究上具有重大意義。研究表明，一些黑猩猩經過訓練不但可掌握某些技術、手語，而且還能動用電腦鍵盤學習詞匯，其能力甚至超過兩歲兒童。

不少網民都大讚這隻黑猩猩「熱愛勞動」，「笑死，牠真的洗得好認真」、「我比他懶，我罪過」、「重慶的猩猩如此優秀」、「好傢伙，我不配擁有同款男朋友」。

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文章授權轉載自《香港01》

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