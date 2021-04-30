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比熊犬全身紅腫起粒粒被拋棄 領養3年後終極大翻身

香港01 / 劉詩韻／報導
比熊犬「Nike」被領養3年後有了驚人變化。 圖／Instagram@eva1989319
比熊犬「Nike」被領養3年後有了驚人變化。 圖／Instagram@eva1989319

動物被遺棄不是牠們的錯，只要給予多一次機會，牠們都可以為你帶來無盡的驚喜。

近日台灣有狗主在社交平台分享，自家比熊犬「Nike」三年前後的成長對比照。狗狗以前患皮膚病時，全身嚴重紅腫被拋棄，流落收容所，新主人見到後，心生憐憫決定領養，她一直悉心照顧Nike，現時牠已經脫胎換骨，成功翻身做狗界姜濤（編按：成功瘦身20多公斤的香港選秀偶像）！

狗主Eva接受《香港01》訪問時表示，Nike非常好動，極度愛吃，當初到家時很怕生。三年前她在高雄的收容所遇到Nike，那時狗狗有嚴重皮膚病，全身紅腫，被主人遺棄。但Eva對牠一見鍾情，不理全家人反對，即時領養：「當時我覺得牠很活潑可愛，有沒有皮膚病不是重點，因為我們一定會好好照顧！」

Nike入屋後，Eva帶牠去看獸醫，定時塗藥及洗澡，漸漸Nike的毛髮重生長出，現在體重更高達10公斤，非常健壯，成功翻身變為狗界姜濤！

Eva提到，雖然Nike毛髮重生，但還是看得見皮膚上的大片胎記，曾一度令人側目，「我們並不在意，只要牠健康活潑就好！」。

網民看到Nike的照片後，紛紛驚訝表示「是不是養到一半被掉包了」、「被你照顧得健康又可愛」、「謝謝你的愛心」、「夏天可以把毛全剃，再長出來的毛應該會更漂亮！」、「看不出來10公斤」、「是可愛的比熊沒錯，我家也是領養的！」、「養比熊真的要很認真和細心的照顧，就會變漂亮了！」、「太有愛心了，小比熊很幸福」。

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文章授權轉載自《香港01》

毛小孩 寵物

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