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長吻鱷爭相搶食吸睛 動物園：吃飽尾巴「圓滾滾」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
馬來長吻鱷屬於外溫動物，體溫會隨著環境溫度變化而改變，每年進入4至5月天氣回暖時，便是馬來長吻鱷調節身體的代謝機能趨向正常、活動量提升的時期。圖／北市動物園提供
馬來長吻鱷屬於外溫動物，體溫會隨著環境溫度變化而改變，每年進入4至5月天氣回暖時，便是馬來長吻鱷調節身體的代謝機能趨向正常、活動量提升的時期。圖／北市動物園提供

天氣回暖，長吻鱷恢復活力！台北市立動物園熱帶雨林區的馬來長吻鱷，在天氣轉為相對溫暖的季節裡，逐漸恢復代謝機能，許多遊客看到鱷魚們爭相搶食、咬著魚塊轉身快速游走的景象，都忍不住停下腳步，紀錄難得的畫面。動物園表示，若長吻鱷尾巴基部「圓滾滾」呈飽滿狀，代表個體健康且有順利將食物轉換成能量。

動物園表示，馬來長吻鱷屬於外溫動物，每年進入4至5月天氣回暖時，便是馬來長吻鱷調節身體的代謝機能趨向正常、活動量提升的時期。為了觀察動物是否恢復活躍，保育員需觀察夜間環境溫度是否持續維持20度以上，再觀察活動場水池裡的「戰備糧食」魚兒們是否有減少，就能推估是否可以開始餵食馬來長吻鱷們。

近日園方發現不僅這兩個條件都達標，還意外在活動場內發現散落一地的鳥類羽毛跟消化過的鳥類頭骨，顯示馬來長吻鱷們已經進入活躍期，於是保育員就著手準備足夠的食物量，開始展開定期餵食馬來長吻鱷的工作。

動物園表示，在餵食時，保育員會透過目標棒指引馬來長吻鱷們到指定位置輪流採食，除了近距離觀察每隻鱷的身體狀況，亦能確保每隻鱷都有吃到足夠的食物量。保育員是透過觀察牠們尾巴基部的飽滿程度來判斷體態，若尾巴基部「圓滾滾」呈飽滿狀，表示個體健康且有順利將食物轉換成能量。

動物園提醒，保育員會視情況約一週餵食一至二次，運氣好的遊客，就能在熱帶雨林區戶外場前，親眼目睹馬來長吻鱷大快朵頤的模樣。

動物園 鱷魚

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