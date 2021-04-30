小丑魚產房、蘇眉魚 海科潮境中心復育大公開

國立海洋科技博物館戶外館區潮境公園，一座原為研究員研究與復育海洋生物的基地「潮境海洋中心」，海科館閉館整理優化，今天煥然一新的重新開放，讓難得的海洋生物復育的基地解密，民眾可以購票參觀多種生物復育的過程，如小丑魚產卵照顧小魚、琵琶鱝生小鱝、條紋狗鮫生卵莢等。

海科館館長陳素芬說，潮境海洋中心成功復育許多海洋生物的基地，除提供研究人員不斷持續為海洋永續而努力外，也希望讓更多民眾了解海洋海底生物與復育過程的努力。潮境海洋中心有許多海底可愛與美麗珍貴極具療癒力量的海洋生物，並展有全國唯一公開展示且具有靈性的蘇眉魚，這魚看到民眾常會主動靠過來非常可愛，很值得民眾進來參觀。

海科館籌設期在此建造了抽水站與潮境海洋中心，研究人員將海底的水經由抽水站抽到潮境海洋中心工作站進行海洋生物的飼養與復育。潮境海洋中心的生物若生存的好，即表示這片水質是健康的。如今，中心所飼育與復育的生物極為豐富，成為北台灣海洋教育推廣的重要基地。

今天「海之濱微型特展」開幕，海科館產學交流組主任陳麗淑表示，著名的科普作家瑞秋卡森在「海之濱」一書中曾說過潮間帶是海洋與陸地戀愛的地方，時而甜甜蜜蜜、海浪親吻岩礁，時而吵吵鬧鬧、巨浪拍岸，是潮間帶環境變化多端最浪漫的詮釋。

這次微型特展主要有，「潮間帶」介紹常見的岩礁潮間帶生物；「鱟知鱟學」介紹在泥灘潮間帶可以發現的活化石；「春藻」以藻草分不清、藻類在哪裡、藻類是跨界天王、海菜大集合等來詮釋；「螃蟹之最」介紹有特殊本領的螃蟹。

潮境海洋中心的魚缸目前很熱鬧，有小丑魚忙著產卵照顧小魚、琵琶鱝生小鱝，和條紋狗鮫生卵莢等，民眾可一探難得的生態復育。