黑鳶候鳥小茄子又有驚人之舉 從山東穿越北韓衝俄羅斯

林務局委託屏科大鳥類生態研究室黑鳶研究，首度證實為候鳥的黑鳶「小茄子」，近日又有驚人之舉。追蹤已滿周年的小茄子，2020年冬天在大陸廣東沿海度冬，今年4月3日啟程北返，經過13天約1800公里的旅程，在4月15日回到去年的度夏地山東。小茄子抵達山東後有短暫幾天沒有訊號，豈料目前回傳的資料顯示，居然小茄子早就從山東出海，只花6小時穿越渤海灣，平均時速65公里，在短短2天內橫越北韓進入俄羅斯境內，新的旅程再次讓人驚奇。

林務局委託追蹤的黑鳶候鳥小茄子目前來到北緯約50度的俄羅斯青年城附近，從山東起算花9天約2000公里，這段路程甚至比從廣東到山東的距離更遠。牠在經過去年的度冬地時只停留一晚，隔天清晨立即渡海直衝北韓，似乎早決定要探索更北方的世界。

鳥類研究室指出，小茄子還很年輕（估計3歲）是東亞第一隻追蹤的黑鳶候鳥，目前不確定這樣的探索行為是否屬於黑鳶候鳥的常態，但可以確定的是，每一筆資料都是新的發現，讓研究團隊感到驚奇。

小茄子去年在台灣度冬時，因老鼠藥中毒，農民在茄子園拾獲後緊急送到屏科大保育類野生動物收容中心，在屏科大獸醫師悉心照料後撿回一命，藉由野放後的衛星追蹤發現其候鳥身分。

林務局從2015年起補助屏科大鳥類生態研究室執行「黑鳶保育研究計畫」，迄今第7年，包含黑鳶族群監測、衛星追蹤、黑鳶體內的農藥和鼠藥殘留檢驗、老鷹紅豆及官田菱雉菱的品牌陪伴、自動相機巢位調查、教育推廣等內容，由黑鳶保育研究計畫的召集人林惠珊規畫辦理，邀集民間團體台灣猛禽研究會，共同投入參與進行全島的黑鳶研究。

林惠珊說，整合所有關心老鷹的資源，在林務局的支持下去年出版「台灣黑鳶保育行動綱領」，成為守護黑鳶的新指南。今年首次黑鳶巢位直播，讓俗稱「老鷹」的黑鳶，成為家喻戶曉的里山保育新亮點。

小茄子現所在的俄羅斯青年城，夜間氣溫接近0度，不曉得茄哥是否能適應，屏科大鳥類生態研究室洪孝宇博士說，小茄子是在北方出生的候鳥，原本根據去年的度夏地以為是山東茄，但目前度冬地、度夏地均不固定的情況，難以確定小茄子的出生地是何處。小茄子本次的旅程尚未結束，現看來已不再朝北方前進，而是開始橫向移動，究竟牠會選擇在何處落腳，今年是否會有繁殖行為，繼續期待。