見店員暈倒牠下秒展開「神救援」 雪橇犬、薩摩耶犬舉動大不同

狗狗是人類忠誠的好朋友，在有危難時，牠總是奮不顧身作出救援。這次在黑龍江哈爾濱，便有一隻阿拉斯加雪橇犬作出了英勇的救援行為，被人稱讚。當時女店員在蹲下時突然暈倒在地，店裏只有一隻阿拉斯加雪橇犬桃子，與一隻薩摩耶犬。牠們看到出了狀況後，作出了截然不同的反應。

這個令網民笑翻的狗狗故事，發生在4月18日黑龍江哈爾濱。從監視器的影片中可看到，當時女店員正要蹲下收拾東西，沒想到就這樣突然暈倒了。寵物店內只有阿拉斯加雪橇犬桃子和薩摩耶犬在。

雪橇犬發現女店員沒有反應後便急著尋求其他人的幫助，但薩摩耶卻仍自在的跑步。圖擷自閃電新聞微博

牠們本來在跑步機上做運動，在知道有人暈倒時，阿拉斯加雪橇犬桃子第一時間作出了機智反應去找人幫忙，令網民大為驚訝！反觀薩摩耶犬依舊安靜的在跑步機上跑步，兩隻狗狗對於環境、人事物的舉動大不同。

網民看到兩隻狗狗截然不同的反應時，都表示從沒想過會如此，狗狗的內心世界實在猜不透。「同樣是狗，怎麼差距這麼大」、「跑步機上那位真是心如止水」、「薩摩耶犬：心如止水，超自律的」、「好可愛，搖著尾巴過去發現不對尾巴都垂下來了」、「救完人居然還回去跑步了，難道這就是做好事不留名嗎？」、「薩摩耶犬真的沒發覺出事了？」、「薩摩耶犬表示：今天只做一件事，專心跑步！」

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文章授權轉載自《香港01》