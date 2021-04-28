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【動物冷知識】水面下的牠們在幹嘛？鱷魚一動作「霸氣全失」
大家好，我是帽帽！
今天我們來看動物們在水下的姿勢！
在水下的鱷魚開起來不恐怖了😂
【ワニの意外な一面】— 動物の習性図鑑 (@dobutsu_syu) January 18, 2020
怖いイメージを持つワニですが
実は水中にいる時に二本足で
立っている様子が確認されています。
普段とのギャップが大きく
意外な一面です。 pic.twitter.com/F4BKVzBWOj
海豹是用肺呼吸，沒有鰓無法直接在水中交換到氧氣，所以雖然他們可以直接在水裡睡覺，但還是需要時不時浮出水面呼吸。
怖すぎわろた pic.twitter.com/q5i3JCer7s— こんこ (@tkak0123) September 24, 2018
看上去有點恐怖……
這個就可愛多了❤️
即使頭下腳上覓食，天鵝的姿態仍十分優雅。
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