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【動物冷知識】水面下的牠們在幹嘛？鱷魚一動作「霸氣全失」

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物們在水下的姿勢！




在水下的鱷魚開起來不恐怖了😂




海豹是用肺呼吸，沒有鰓無法直接在水中交換到氧氣，所以雖然他們可以直接在水裡睡覺，但還是需要時不時浮出水面呼吸。

看上去有點恐怖……

這個就可愛多了❤️




即使頭下腳上覓食，天鵝的姿態仍十分優雅。

鱷魚

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