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保育類黃鸝台南築巢育雛 鳥友組團日夜守護

中央社 / 台南27日電

愛鳥人士發現一對保育類黃鸝在台南市歸仁區沙崙農場附近築巢、繁殖，組成志工團隊日夜守護，直到今天確定幼鳥平安離巢，並呼籲民眾重視珍貴生態，拒絕非法捕捉買賣。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷告訴中央社記者，繼去年11月有黃鸝到沙崙農場附近築巢，今年4月8日又有鳥友發現一對黃鸝前往築巢、繁殖，包含台灣野鳥生態調查協會及拍鳥俱樂部等團體組成志工守護團隊，每天24小時至少有2人輪值守護，並配合警方打擊非法捕捉。

黃蜀婷表示，其實約4年前就有黃鸝在沙崙繁殖，卻發生多次幼雛還沒平安離巢就遭非法捕捉，去年11月一對黃鸝築巢養育3隻幼雛，鳥友們合力守護，警方也配合增加巡邏勤務，最後幼雛全部安全離巢。

她說，這次黃鸝被發現築巢於枝葉較少的阿勃勒樹上，育雛據點暴露，更令人擔心會遭捕捉，保護行動更有必要，直到鳥友今天早上確認唯一的幼鳥已平安離巢才撤離，前後共有至少80名志工參與輪班，鳥友們拍攝的育雛畫面也很令人感動。

黃蜀婷指出，希望藉守護行動讓民眾了解不可騷擾、虐待、獵捕、飼養與買賣保育鳥類等觀念，沒有買賣就不會有人捕捉，盼大家愛惜珍貴的生態。

阿勃勒

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