影／「海鷗騎乘海鷗」9秒影片瘋傳 網友驚奇：海鷗界的Uber

一名國外網友貼出一段9秒的海鷗影片引起瘋傳，影片中一隻海鷗雙腳站立在另一隻展翅飛翔的海鷗背上，看起來相當悠閒舒適，不久後被下方的海鷗發現並回頭攻擊，兩隻海鷗才分開。

此段「海鷗騎乘同伴」的影片超過293萬人瀏覽、11萬多人按讚，網友紛紛留言「海鷗界的Uber」、「Ubird」、「海鷗：我是世界的王」。

不少人對於海鷗搭便車的行為感到相當好奇，討論這是否是海鷗或其他鳥類動物在野外的正常行為？有人表示， 2016年曾見到類似行為發生，不過發生地點不是在天空而是在地上，澳洲雪梨有民眾目擊拍下照片，一隻海鷗站在地面上時，有另外一隻海鷗站在牠的身上。

根據國家地理雜誌，雄性海鷗站在雌性海鷗的背上通常表示他們已經準備交配，但似乎沒有看過在飛行途中進行交配。