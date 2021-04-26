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又見領角鴞幼鳥墜地 台南水道博物館已成棲地

中央社 / 台南26日電

台南山上花園水道博物館似乎已成保育類「領角鴞」棲息地，繼去年園區發現領角鴞幼鳥後，今年又看到一隻幼鳥，這隻幼鳥疑似學習飛行時不慎墜地，就地打起瞌睡，非常可愛。

台南山上花園水道博物館人員今天在B館羅漢松草地上發現一隻領角鴞幼鳥，當時這隻幼鳥正瞇著眼睛打瞌睡。初步檢視，這隻幼鳥身上沒有外傷，精神狀況不錯，疑似學習飛行時不慎墜地。

目前，園區人員已將這隻領角鴞收容安置，再依往年模式就地野放，讓小領角鴞平安回到母鳥身邊。

園區人員告訴中央社記者，園區去年同一時期已發現數隻墜地的領角鴞幼鳥，位置和今年的差不多，顯見山上花園水道博物館已成領角鴞的棲地。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，現在正是領角鴞幼鳥學飛期，偶而會發現墜落幼鳥，因外型惹人喜愛，常有民眾想要自行飼養，如此不僅讓牠失去野生能力，不易存活，且領角鴞是保育類動物，民眾若擅自飼養，經查獲可依動保法開罰新台幣6萬元至30萬元。

被稱為貓頭鷹的領角鴞，身長23cm至25cm，是一種小型鳥類，和角鴞屬其他鳥類相似，具小型耳羽簇；上體偏灰或沙褐，視個別亞種差異，有淺黃色的雜紋或斑塊；下體淺黃色，夾雜深色細條紋；面部呈白色或淺黃色，眼睛呈橙色或棕色；雌雄外型無明顯差異，飛行起伏明顯，多在夜間活動，以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，築巢在樹洞裡，每次產3個蛋至5個蛋。

貓頭鷹 動保法

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