神複製星戰腳色！飼主沒料到捲毛狗長成160公分44公斤巨犬

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地27歲女子艾琳（Nina Ayling）2年前購買紐芬蘭犬與貴賓犬混血狗狗邁洛（Mylo）時，沒料到牠會長成44公斤160公分的等身巨犬。

艾琳表示每當她帶邁洛散步時，人們都會駐足看牠。有些人認為邁洛貌似電影《星際大戰》裡毛茸茸的腳色楚巴卡（Chewbacca），也有人說牠像「披著熊皮的人。」

有人說捲毛狗很像星際大戰裡的丘巴卡（圖左）。圖／取自 imdb

艾琳說邁洛培育者以前養的混血犬，「沒有一隻長到像邁洛這麼大」。邁洛在當地酒吧有著超高人氣，牠喜歡跳起來趴在吧檯上。

艾琳提到帶邁洛出門時，一定會被人盯著看或詢問邁洛的出身，所以艾琳之前不得不在牠身上掛牌寫著：「我是紐芬蘭犬與貴賓犬混血狗，今年一歲，我不知道自己是否會再變得更大。」

艾琳認為邁洛似乎沒有意識到自己是大個兒，「牠似乎自認是隻小型犬，喜歡坐在人們膝蓋上被人撫摸。如果人們停止撫摸牠，牠甚至還會用腳掌拍你提醒人們『繼續摸』。牠是個友善的大傢伙！」