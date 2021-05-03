寵物知識+／狗狗健康主人要顧！盤點12種常見疾病和如何預防

狗狗身為哺乳類動物也會有大小疾病，因其構造和習性，常罹患的病和人類有些差異；加上狗不會說話，有些生理的變化需要靠飼主細心觀察才能發現異狀。以下整理狗狗的12種常見疾病，帶您了解成因和預防方式，幫助毛小孩預防勝於治療，若得病也能盡早察覺，不耽誤治療時間！

幼犬感染居多。主要是侵害肝細胞與內皮細胞，症狀為厭食、精神不振、發燒嘔吐、下痢和軟便，病情嚴重者會明顯腹痛和扁桃腺腫大，有些會在發病後12～24小時呈現藍眼症：眼睛結膜炎、分泌物增加，並有角膜水腫及混濁。

△預防

注射犬傳染性肝炎疫苗，幼犬若在12週齡以前注射疫苗，則需在14~15週齡時補強一次，方能獲得1年以上的免疫力。為維持其免疫性，成犬應每年補強注射一次。

狂犬病是最重要的人畜共通疾病之一，由病毒感染，病毒經傷口周遭神經抵達中樞神經遍布全身，可感染所有哺乳動物，包括人類、犬、貓等，死亡率高。

症狀主要是行為異常，瞳孔初期放大、後期縮小，咽喉逐漸麻痺，使得犬隻吠叫聲改變、下巴下垂、流涎，最後行動失調、麻痺、抽筋進而死亡。

△預防

注射狂犬病預防疫苗，健康犬隻年齡約4～5月時注射一劑不活化疫苗，之後依疫苗效能每隔半年到一年施打一次。

台北市動物保護處舉辦家犬貓狂犬病疫苗預防注射巡迴活動。圖／台北市動保處提供

犬瘟熱俗稱麻疹，是死亡率很高的傳染病，病毒從感染犬隻的分泌物，經由空氣、直接或間接傳播。早期常見症狀為發燒、無食慾、精神不振、眼屎多、流鼻涕、咳嗽、肝炎、下痢、血便等，後期則會出現抽筋、麻痺、行動失調等精神症狀。

目前無特效藥，傳統投藥（抗生素）無效，可使用 對症療法和支持療法等使死亡率降低。

△預防

注射犬瘟熱疫苗，可在幼犬6週大時，開始施打含犬瘟熱疫苗的幼犬第一劑預防針。接著再追加二劑，以後每年補強。

疥癬蟲寄生於真皮內，傳染力強，最常發生的患部為跗關節、肘、眼周、口鼻、耳朵、腹胸和尾巴的基部。患部會出現脫毛、結痂、劇癢，常因搔癢而引發細菌感染致化膿、惡臭等情形。

△預防

避免和病原接觸，家犬須和來歷不明的寵物，尤其是街頭的流浪貓狗保持距離，避免直接接觸。

健康皮膚即存在少量毛囊蟲，若犬隻虛弱或免疫不全時，毛囊蟲就會大量繁殖，侵佔毛囊導致禿毛，多好發於臉部和嘴角；若再受到細菌感染，會遍及全身，甚至惡化成毛囊炎和膿皮症，形成頑固皮膚炎，並發出惡臭。

△預防

1.毛囊蟲症被懷疑和遺傳有關，故曾病發的犬隻不建議繁殖。

2.提高犬隻免疫功能可降低毛囊蟲感染之風險。

3.使用預防寄生蟲感染的外用滴劑。

狗狗毛長，易窩藏寄生蟲產生皮膚病。 圖／pixabay

該病是一種高度傳染性的腸道疾病，藉糞便、嘔吐物、被排泄物污染的食物器皿來傳播。常見症狀為間歇性嘔吐、下痢、厭食、輕微發燒、抑鬱、排便惡臭並為淡橘色，甚至為含黏膜和血液之噴射水樣痢，偶爾可見呼吸道症狀。

△預防

犬冠狀病毒最易和犬小病毒復合感染，造成高達89%的死亡率，所以最好能同時注射犬冠狀病毒疫苗及犬小病毒疫苗，則能同時預防犬冠狀病毒和犬小病毒出血性腸炎復合症。

犬小病毒引起的急性傳染病，直接或間接傳染給無抗體的犬隻，侵害其腸胃道，好發於6～20周的幼犬，各年齡層都可能發生；少數幼犬會被侵襲心肌。初期有發燒、食慾不振、精神不振等類似感冒的症狀，接著會持續性嘔吐下痢，腸管黏膜受損出血而拉出帶血惡臭的排泄物，若未即時送醫會脫水休克死亡。

△預防

於6～8週齡給予第一劑疫苗，之後每2～4週重複注射一劑，直到滿16週齡；於6月齡或1歲齡時補強注射一劑，之後每三年一次。

又名哮喘或犬舍咳，屬呼吸道疾病，常與副流行感冒病毒一同感染。發病原因為環境因素包括濕度過高、寒流等氣候變化。該病潛伏期約5～10天，常見症狀為劇烈乾咳、反胃、嘔吐，嚴重者會嗜睡、發燒、食慾不振及肺炎，甚至死亡。病症一般持續10～20天，劇烈運動和興奮會使病情惡化。

△預防

1.避免犬隻與其他狗接觸，尤其是年輕的小狗。

2.疫苗接種。

3.以胸背袋取代頸圈，減少壓迫喉嚨及氣管引起患犬咳嗽。

由病毒引發呼吸道感染，大部分的病例發病於感染後2～9天，症狀輕微而不明顯，一般常見乾性、刺耳的咳嗽，持續約2～6天，伴隨數天的輕微發燒、黏液性鼻分泌物、咽頭炎與扁桃腺炎。

△預防

注射副流行性感冒疫苗。

犬舍咳是狗的常見呼吸道疾病。中新社

腎臟組織損壞的疾病，導致尿毒症並影響生活品質。腎功能減弱使犬隻無法順利代謝血液中的廢物，產生食慾降低、口渴、頻尿或少尿、毛粗糙、倦怠、嘔吐等症狀。病因為漸進性的腎病，或是重複性、嚴重的非漸進性腎臟損傷（如重金屬、具腎毒性的藥物等），通常老狗的患病比例高過年輕犬隻。

△預防

1.不要讓寵物吃到會中毒的食物，例如葡萄、巧克力等，並確保寵物有清潔的飲用水；也要注意別讓寵物暴露在有毒物質的環境下，例如殺蟲劑、蚊香、消毒藥水等含有除蟲菊配方的化學物質。

2.常常幫狗刷洗牙齒，牙齒疾病也是慢性腎衰竭最常見的原因之一。因此保持寵物良好的口腔健康非常重要。

3.年度的血液和尿液生化健康檢查以及超音波檢測，及早發現防止腎衰竭。老齡犬應每年檢查一次血液、尿液以及超音波檢查，並監測寵物的食慾、飲水量和精神狀態等。

帶菌的犬隻尿液排出病原體，進入食物飲水中，經口腔或受傷的皮膚感染。病原體分成兩型-黃疸型及出血型，黃疸型主要感染腎臟，引發間質性腎炎，約有15％病例引起嚴重肝損壞，產生黃疸；出血型有高燒、厭食、眼屎多、腸胃肝腎受損相關的症狀，有70％病例出現黃疸和黏膜出血。

△預防

1.犬隻10周大時給予第一劑預防針，之後3～4周追加一次；滿周歲後每年施打一針。

2.避免狗隻於溪澗玩耍或飲用溪水，接近水道時用狗繩牽引狗隻，與狗隻散步時應自備食用水供狗隻飲用。

該病經蚊子叮咬傳播，心絲蟲有10～67%可能移入犬隻的眼球內，也可能會移行到身體其他部位，心絲幼蟲在犬隻體內發育4～6個月長為成蟲，隨後繁殖幼蟲於血液中。心絲蟲寄生於右心室及肺動脈引發功能衰竭，症狀為精神不振、呼吸困難、咳血、身體機能降低、充血性心衰竭，嚴重者會產生心血管疾病最終死亡。

△預防

1.幼犬6個月大後每半年定期健檢，適時給予投藥做預防或治療。

2.外出時盡量避免長時間讓犬隻停留於蚊子眾多的水溝、池塘、草叢等環境，減少被病媒蚊叮咬的機會；留意家中環境清潔衛生、定期清空容器積水、疏通水管、安裝紗門等，減少病媒蚊孳生。