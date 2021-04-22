墾丁梅花鹿衝出釀車禍 墾管處增設警示牌並納保

墾丁國家公園管理處執行梅花鹿野外復育27年來，已繁衍到近2000隻，因數量不斷增加，衍生撞鹿、被鹿撞、啃食農作、保育植物和被盜獵等人鹿衝突問題，最近發生2起梅花鹿奔跑穿越馬路與機車擦撞交通事故；墾管處表示，除了在梅花鹿出沒路段新增「梅花鹿出沒注意」警示牌，園區公共意外責任保險也增設野生動物侵襲險， 也與學者研擬節育對策，以控制「鹿口」數降低危害。

政府在民國73年擬定梅花鹿野放計畫，從民國83年在墾丁社頂野放10隻開始到國98年停止，繁衍至今推估約1500隻，在觀光客眼中超萌的梅花鹿，為地方帶來生態旅遊觀光財，但人鹿衝突不時發生，包括被野狗追逐時在馬路撞到人車、吃掉在地農民種植的紅龍果、黑豆和牧草，啃食社頂自然公園珍貴林木的幼苗，干擾森林植被演變，日前有梅花鹿衝進台26線被重機騎士撞死，騎士摔倒受傷，還有名年輕騎士在社頂撞到摔車受傷，再次引發外界關注。

墾管處表示，梅花鹿在恆春半島分佈範圍很廣，野生梅花鹿驚覺性高，多是受到驚嚇時快速奔跑越過馬路，為降低與汽機車碰撞意外，自105年起於社頂、龍鑾潭、龍磐等梅花鹿經常出沒區域設立警示牌，提醒駕駛人放慢車速；最近發生2起梅花鹿與機車擦撞並造成騎士受傷意外，特別在該路段新增警示牌，另園區公共意外責任保險也增設野生動物侵襲險，傷者可申請保險理賠。