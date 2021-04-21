流浪生活太慘…小貓曾靠吃貓毛續命 獲救後蛻變好身材美貓

每個生命都有着無限可能，只要你給予機會。這個貓生出現大逆轉的救援故事，來自澳洲貓咪救援組織bestfriendsfelines所分享出來。當義工救起貓咪Lulu時，牠顯得相當瘦弱，全身都是跳蚤，身上幾乎都全秃了。獸醫指這是因為Lulu與牠的兄弟們因沒東西吃，只能靠吃彼此毛髮，來補充少許的營養。

澳洲的貓咪救援組織bestfriendsfelines，最近分享了他們的其中一個救援故事。所救起的貓咪叫Lulu，當時牠與兄弟們一起被救起，但最終只有牠存活下來。當時的Lulu身體很虛弱，身上的毛髮幾乎全光了，獸醫指這是因為貓咪們窩在一起，沒東西可吃，最終只能吃彼此的毛髮，來維持生命。

獸醫當時看到Lulu的情況，隨即表示牠存活的機會不大，因為飢餓缺乏營養，牠體內的器官都萎縮了，再加上跳蚤與體內的蠕蟲，都令牠生危在旦夕。

義工表示，當初收到電話，指路邊有一窩貓咪在淒慘叫着，於是便去救牠們。沒想過情況是如此惡劣，一窩小貓裏，就只有一隻在微微地抖動。義工救起了這貓女，並替牠取名為Lulu。

當時牠只有300克重，比同齡的小貓咪輕了一大半。不過，Lulu生命力橫強。在給牠清潔身體，讓牠吃點東西後，牠明顯已精神多了。

經治療後，義工小心奕奕的將Lulu放到籃子裏，然後帶了回家照顧。相當幸運地，在控制了跳蚤和蠕蟲的問題後，Lulu的健康明顯有好轉，體重上升得很理想。「Lulu開始長肉了，毛髮也長出來。在牠去到另一個暫托家庭時，牠和另一隻小貓很快便成為好朋友，彼此互相嬉戲追逐。」

健康的Lulu是隻大膽有個性的貓咪，牠的喵喵聲會令你瞬間迷上，抓住你的心。（ig@bestfriendsfelines）

暫托家庭義工表示：「看到兩隻貓咪互相追逐，甚至乎是鬧着玩地打起來，這個畫面是我從沒想過能看到的。當初見到Lulu虛弱的身軀，沒想過如今可以這麼活躍。」

網友也留言大讚義工大愛，才能給貓咪生存下去的機會。「多麼甜蜜的故事」、「能成為這麼美麗的貓咪，實在太好了」、「好人好事，讚！」、「幾經風雨，貓咪終於能過上幸福生活！」

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文章授權轉載自《香港01》