【動物冷知識】別再給毛小孩啃骨頭了！常見錯誤餵養認知 你中了嗎？

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看被動畫片騙到的動物冷知識吧！

美國食品與藥物管理局列舉了10項骨頭對狗兒危險的理由，包括「可能讓牙齒斷裂、使口腔或舌頭受傷；也容易引起消化不順、便秘；若骨頭碎片卡住食道、下顎或刺傷與刮傷腸胃，恐造成內出血、引發細菌感染，腹膜炎等問題，必須住院手術，甚至有致命危險；若不小心吸入一個骨頭碎片到氣管，也可能造成窒息。」呼籲並警告所有飼主「不要再拿骨頭餵狗了，快把他們丟掉！」

市售牛奶大多以人類需求而調配，未必含有貓貓需要的營養成分，建議改以選擇寵物專用奶製品，讓貓咪可以吃的安心也更健康唷！

猴子的主食主要是水果、植物的葉子、種子、堅果、花、昆蟲、蜘蛛，動物的蛋和小動物。高糖分的水果，或者富含澱粉的堅果、穀物，以猴子的消化系統，都不適合作為主食。在動物園裡如果長期被遊客投餵這類食品，很容易造成疾病甚至死亡。

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