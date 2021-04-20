麻雀變明星！台灣國民鳥誤搭船到南半球 澳洲民眾紛紛爭睹

台灣麻雀一覺醒來竟成為國外大明星！日前澳洲布里斯本港出現一隻「台灣麻雀」，疑似誤搭上一艘載運進口糧食的船隻，從亞洲被載到澳洲布里斯本港。照片曝光後，不少當地民眾狂打港口辦公室電話，紛紛表明想進入港口管制區一睹麻雀風采。

綜合外媒報導，這隻麻雀（學名Passer montanus）疑似本月初停靠在一艘國際貨船上，就因此誤打誤撞一路從北半球輾轉抵達南半球，被當地人認出是外來種。雖然澳洲當地也有家麻雀，但民眾幾乎沒機會看到台灣的麻雀，因此消息傳出後立刻引起當地愛鳥人士關注。

其中，擅長拍攝禽鳥類照片的攝影師富勒（Richard Fuller）把相關照片上傳到鳥類多媒體資料庫「麥考利圖書庫」（Macaulay Library），並且描述道「沒有與家麻雀混種的明顯跡象，猜測可能是從亞洲搭船抵達」。

台灣麻雀一夕變明星的消息傳回台灣後，有網友在臉書公開社團「鳥類聊天小站」分享此事，原PO還在底下留言說「最新消息：鳥人把港口辦公室電話打爆了！拜託讓他們進去看麻雀！」。不少網友逗趣表示，「菜市場鳥過鹹水變大明星」、「不會造成外來種風險嘛？」、「麻雀睡醒後：我是誰？這裡是哪裡？」、「不知道在澳洲安排早上被麻雀吵醒的旅遊行程有沒有吸引力」、「很好奇貨輪穀倉中有淡水嗎？麻雀在有穀物但若沒淡水的環境能撐多久？」、「歡迎來台灣，我帶你去看幾百隻麻雀」。

根據「eBird Australia」網站資訊，澳洲當地民眾若要前往布里斯本港賞鳥，需要經過港口同意。而維基百科資料顯示，麻雀又名樹麻雀，體形短圓，體長約14公分左右，廣泛分布於歐亞大陸，歐洲、中亞、東南亞、東亞，人類常將這個物種與體型稍大的家麻雀混淆。