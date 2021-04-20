毛小孩也有「嫉妒心」！奧克蘭大學研究 證實對抗心理存在

哲學家笛卡兒曾認為「動物沒有靈魂，因此不會痛，也沒有感情可言」，不過在後世研究下，幾乎否定了笛卡兒的說法，認為動物也是有感情的。特別是人類最好的伙伴狗狗，就常常有真情流露之舉。最近國外更有研究，指出狗還擁有所謂的「嫉妒心理」。

根據日本媒體「COURRIER JAPON」報導，紐西蘭奧克蘭大學心理學系，日前展開對於狗狗嫉妒的研究。他們找了針對18組狗狗與主人進行實驗，並且在狗狗看得到的狀況下，讓主人去撫摸模型犬的頭，以及讓主人去摸一般鐵桶，在這兩個情境下觀察狗狗反應。

結果，當主人在摸模型狗時，本來的狗狗會有站起來等明顯反應。即使後來用隔板，試圖讓狗狗看不到主人在幹嘛，狗狗還是會做出觀察，想要瞭解到底發生什麼事的動作。不過如果主人只是摸一般的水桶，狗狗則完全沒有動靜。

研究團對認為，許多心理學家相信嫉妒是一種因為社會關係的構築而形成的一種心裡。因此在與人類建立深交的狗狗，也很可能有著嫉妒心理，碰到疑似的競爭對手會開始產生對抗心態，就怕自己在主人眼裡爭輸對方。所以像是飼主在外任意撫摸其他狗狗，很可能就會引起自家狗狗的警戒。

許多網友也贊同狗狗確實有嫉妒心理，表示「其實只要有養過狗就能察覺到了」、「狗狗會嫉妒、會鬧彆扭，其實感情挺豐富的」、「雖然我沒養過狗，不過鄰居的狗因為小Baby誕生後少了很多關愛，常常聽到他在悲鳴」、「還是需要研究啦，這樣才有個根據證實確實有這回事」。