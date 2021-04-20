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貪吃愛貓才8個月就變這麼大！飼主PO照網友笑：該減肥囉
一隻才幾個月大的貓咪，能長到多大呢？就有日本網友，最近分享自己家中飼養的貓咪照片，不只是體積讓人嘖嘖稱奇，而在貓齡公佈之後，更是跌破不少人眼鏡。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「konatsu713」最近在網路上分享照片，圖中她抱著自家所養的公貓，並可見這隻貓的體型頗為巨大，幾乎是蓋住這位網友的上半身與臉部下方，尾部也伸到了她的膝蓋左右位置。
まだ子猫#生後8ヶ月 #猫 pic.twitter.com/kWu1flTfmh— こなつくん🐾 (@konatsu713_) April 11, 2021
然而最令人驚訝的，是這麼大一隻貓，konatsu713卻說現在還只是「八個月大」的小孩貓咪而已。konatsu713表示，她是在這隻貓兩個月大時開始飼養，剛開始時確實只是隻幼小的貓咪。但或許是特別愛吃，所以在短短幾個月內，就長成了相當驚人的體型。
網友們看了也紛紛表示「好大隻好可愛」、「尾巴也太厲害了」、「這樣就有更多毛可以摸了」、「覺得好像有點吃太多該減肥囉」、「變得更大隻吧」、「雖然很大隻，不過比例還好所以還是可愛」、「身體很大隻不過臉還看得出來是幼貓沒錯」、「感覺好像很重不好抱」、「感受到主人的愛了」
間違い探し#猫 pic.twitter.com/86MlG9cBnb— こなつくん🐾 (@konatsu713_) April 14, 2021
念願の1万人まであとちょっと…#猫 #猫好きさんと繋がりたい pic.twitter.com/xS0uxZpxaH— こなつくん🐾 (@konatsu713_) April 16, 2021
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