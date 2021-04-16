世界先進展開螢火蟲復育計畫 四年將野放3000隻幼蟲

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今(16)日在新竹市櫻花公園舉辦「世界星空 螢光飛舞」觀賞螢火蟲晚會活動，邀請新竹市副市長沈慧虹與竹科管理局長王永壯、附近金山里與柯湖里的里民，和藍天家園、十興國小與龍山國小的小朋友，以及世界先進的同仁及眷屬們約400多人參加。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭表示，環境保育是世界先進公司社會參與的重要項目之一。櫻花公園位於公司晶圓二廠旁，緊鄰柯子湖溪。早在2015年，世界先進公司已主動結合河川局，進行柯子湖溪櫻花公園段的河道整治工程，為往後的環境生態復育打下了基礎。

她說，兩年前，世界先進正式認養櫻花公園，在這裡種下200棵青剛櫟及10棵櫻花樹；同時，也認養公園段的柯子湖溪畔環境，與公園旁的滯洪池，進行螢火蟲復育。

黃惠蘭表示，螢火蟲是自然界裡重要的生態指標，復育螢火蟲是我們支持環境永續的具體行動。希望有樹、有溪水、有螢火蟲的櫻花公園，不只是世界先進同仁的後花園，亦是所有新竹市民前來打卡、休憩、賞螢的城市公園。」

世界先進的螢火蟲復育計畫為期四年，預計於2020年至2023年間，每年野放2,500至3,000隻螢火蟲幼蟲。復育螢火蟲需要有乾淨、未受汙染的水源，及夜間沒有強烈的燈光干擾；水塘四周也需要有溫潤潮濕的泥土以供螢火蟲產卵及製作土繭等待羽化；環境中除了需要有本土性螺類、蝌蚪等物種供其為食外，還需要大型昆蟲及魚類等獵食者，協助淘汰不適生存的個體。

台大昆蟲系楊平世教授團隊的生態評估結果顯示，櫻花公園一帶水質穩定、生物多樣且食物充足，具備良好的復育條件。螢火蟲的永續生存需要一個健康而生生不息的生態系支持，而世界先進便是協助打造這個生態系統的幕後推手。