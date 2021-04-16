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民眾聞聲倒抽一口氣！獅子黃昏時吼叫 內藏玄機

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
陣陣低頻的渾厚叫聲，是非洲獅在跟大家分享，對晚餐時間到來的激動心情。圖／台北市立動物園提供
陣陣低頻的渾厚叫聲，是非洲獅在跟大家分享，對晚餐時間到來的激動心情。圖／台北市立動物園提供

接近台北市立動物園的關園時間，許多遊客常會被迴盪在非洲動物區的吼叫聲嚇得倒抽一口氣，頻頻回頭尋找聲音的來源，動物園表示，其實那是非洲獅對保育員的「撒嬌聲」，在接近黃昏時的非洲動物區，傳來陣陣低頻的渾厚叫聲，像是動物園獨有的晚安曲，其實是非洲獅對晚餐時間到來的激動表現。

動物園表示，動物的叫聲大部份是用於溝通交流，無論對於棲息在寬廣草原、溼地或濃密雨林，群居或獨居的動物，都非常重要，像是剛進到動物園就可能會聽見在紅鶴群後方的白手長臂猿一家，用高亢的叫聲在彼此溝通，經過主軸步道來到熱帶雨林區，從鳥類到靈長類，有機會聽到更多樣的動物叫聲。

動物園表示，位在熱帶雨林區的大長臂猿，叫聲最具有震撼力，甚至可以穿越到貓熊館前方，讓很多遊客在園區走逛時，都只聞其聲不見其「猿」。繼續走到非洲動物區，除了非洲獅渾厚震撼的叫聲，也不時會聽到如同合奏般的狐猴叫聲。

動物園提醒，大部分的遊客來到動物戶外活動場，總是想趕緊看到動物本尊，但在遊客吵雜的吆喝聲中，許多動物早就因為生態本能，躲藏在相對隱密的角落，等待疑似威脅的聲響消失，也讓遊客在有限的時間裡，更容易錯失觀察動物的機會。

因此，園方建議如果想要提高「發現」各種動物的機會，除了熟悉動物的外觀和習性外，不要忘記降低自己的音量，才可能聽到動物發出的聲音。

又到最開心的晚餐時間，Give me five。圖／台北市立動物園提供
又到最開心的晚餐時間，Give me five。圖／台北市立動物園提供

大長臂猿心情好的時候，就會高歌一曲。圖／台北市立動物園提供
大長臂猿心情好的時候，就會高歌一曲。圖／台北市立動物園提供

動物園 非洲 獨居

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