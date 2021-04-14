2021全球黑琵普查創新高 台灣佔6成奪冠

2021全球黑琵普查出爐，香港觀鳥會統計，今年黑琵總數首度突破5000隻，以5222隻創下歷年新高，以台灣3132隻居冠，約佔全球6成，顯見台灣依舊是全球最重要的黑琵度冬地。

全球黑琵普查是香港觀鳥會2003年發起，2021全球黑琵普查數據顯示，台灣3132隻，香港336隻，中國大陸1022隻，日本570隻，越南82隻，澳門45隻、韓國34隻、菲律賓1隻，泰國和柬埔寨未發現，總數5222隻，超越去年的4864隻，增加358隻。

在台灣方面，總數3132隻，較去年同期增加347隻，其中台南2114隻，較去年同期增加275隻；雲嘉地區539隻，較去年同期減少113隻；高雄茄萣及永安濕地408隻，較去年同期增加223隻。

黑琵是台灣知名的保育類動物之一，也是台灣保育運動史上的成功案例。1989年香港觀鳥會發表第一份正式黑琵統計報告，當時全球僅剩288隻，其中150隻在台灣。

如今，全球黑琵首度突破5000隻大關，創下新高，台灣也自2015年至2021年連續7年超越2000隻，顯見台灣是全球最重要的黑琵度冬區，台南則是台灣黑琵最集中的區域。