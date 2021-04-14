她花40分鐘幫吉娃娃做假指甲 網批：虐待動物

美國加州25歲美甲師茹波卡娃（Maritza Rubalcava）日前耗時40分鐘幫她養的5歲吉娃娃可可（Coco）作假指甲，她將成果放到社群平台上，吸引超過2000萬觀賞人次，但不少網友指責茹波卡娃「虐待動物」、「讓狗狗行動不便」。

茹波卡娃堅稱她只是為了吸引觀眾才幫可可作假指甲，「不會一直都讓牠戴假指甲」，強調可可也喜歡這種被寵愛的感覺。

茹波卡娃至今已有41萬粉絲，她對可可做假指甲的影片爆紅感到很不可思議：「很多人都喜歡這個主意，有些人卻感到震驚。但我只是為了好玩，我永遠不會做任何傷害可可的事。」

茹波卡娃說自己在母親店前撿到被放在盒子裡的可可，決定收養牠並希望提供牠舒適的生活。茹波卡娃近期推出要價15美元的狗用假指甲，並打算以可可的名義將部分銷售額捐贈給動物救援組織。

網友Jones Jones痛批茹波卡娃所作所為很殘忍：「吉娃娃很愛跑步跟玩球，但有了這些假指甲就沒法做到。讓體型嬌小的吉娃娃好好當狗，而不是被寵壞的小孩吧！」不過Miss_B護航茹波卡娃表示：「大家都沒有好好看文章嗎？她說可可只有在拍照時會戴上假指甲。可可看起來受到疼愛，請大家冷靜並關注真正受虐的動物。」