北市信義區公寓頂樓養蜂 嚇壞鄰居...網：其實全世界都在推

身處台北市蛋黃區，你也曾被闖入住家的蜜蜂嚇到嗎？有位網友分享經驗，他家住信義區吳興街巷弄，日前曾有蜜蜂闖入家裡，他本不以為意，某天無意間發現對面鄰居在頂樓養蜂，讓他嘖嘖稱奇。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」PO文，說日前曾有蜜蜂闖入住家，嚇壞小朋友，他以為是偶發事件不以為意。直到某天他站在住家公寓頂樓，不經意發現對面鄰居阿姨全身包緊緊，正在頂樓整理養蜂箱。讓他恍然大悟：「今天無意發現原來是有人飼養，都市住宅區養蜂還真是開眼界」。

網友驚呼連連，「市區能夠養蜂該說她厲害嗎」、「難怪經過超商門口的時候被蜜蜂衝撞過，還不只一次」、「比較好奇蜜蜂要到哪裡採蜜」、「小時候在家裡被蜜蜂叮過，看到怕怕的，不過還是覺得有點酷」。

PO文也釣出其他苦主，「我問過動保處，他們說養蜂無法可管」、「頂樓養鴿的才誇張，每天都有毛飛過來」、「我家隔壁還養鵝，每天叫吵死了」。

也有人從生態角度力挺，「很棒啊，城市養蜂這個概念全世界都在推」、「城市養蜂是好事...不過不要偷偷養，要先知會左鄰右舍，以免引起誤會...」、「之前我也很想在陽台養，被媽媽阻止了」。

「城市養蜂」風潮從歐美陸續吹向日、韓，近幾年台灣也有不少人投入「城市養蜂」行列。台灣的W-Hotel曾在2015年推廣養蜂計畫，2014年松山社大首創社區大學「城市養蜂」課程，2017松山社大又和中崙高中合作，校園頂樓化身養蜂場，成為全台灣第一所擁有蜜蜂巢箱的高中校園。