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北市動物園石虎首次拍彩色照片 取名貓雄、貓攬、貓控

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
石虎「平平」的大寶「貓雄」。圖／北市動物園提供
石虎「平平」的大寶「貓雄」。圖／北市動物園提供

台北市立動物園內上個月出生的石虎三胞胎，今天滿42日齡，在媽媽「平平」的細心照料下，石虎寶寶們都成長順利，園方今首次公布了他們彩色照片。動物園表示，寶寶們的活動力也日漸旺盛，媽媽前腳才把一隻寶寶刁回來，一轉頭另一隻又溜了出去，同時要照顧三隻好奇寶寶，對石虎媽媽來說可真是辛苦的挑戰。

動物園表示，4月7日傍晚時，趁著「平平」離開巢箱活動時，保育員們趕緊關上欄舍間的隔門，替三隻石虎寶寶進行性別判定、體重測量與照相存檔，老大699公克、老二711公克、老三651公克，並分別命名大哥「貓雄」、二哥「貓攬」及妹妹「貓控」。

動物園表示，來自野生動物救傷收容計畫的石虎媽媽「平平」對於照養環境的各種變化仍然非常敏感，在寶寶剛生下來時更是隨時保持警戒，就算是短暫離開巢箱吃飯，只要見到人影或者聽到腳步聲，就會立刻竄回巢箱內與孩子們待在一起。

動物園表示，隨著石虎寶寶們漸漸成長，巢箱內也開始略顯擁擠，保育員透過監視器影像，可以看到「平平」會把頭靠在巢箱口的邊緣，盡量騰出空間，好讓孩子們睡得更舒適；寶寶們的活動力也日漸旺盛，時不時就想溜到隔壁的巢箱去探險，媽媽前腳才剛把一隻寶寶刁回來，一轉頭另一隻又溜了出去。

動物園表示，石虎媽媽每胎可產下1-4隻小寶寶，每胎兩隻的情況較為常見。即使在圈養環境下，石虎媽媽生三胞胎的狀況並不多見，因此保育員在石虎寶寶剛出生的前一個月，都盡量避免打攪「平平」育幼的環境。此外。這是台北市立動物園於睽違28年後，終於再度迎來石虎寶寶的誕生，未來保育員會逐漸增加白天餵食的頻率，讓三兄妹有機會離開巢箱到處探索。

石虎寶寶長牙了。圖／北市動物園提供
石虎寶寶長牙了。圖／北市動物園提供
石虎「平平」的二寶「貓攬」。圖／北市動物園提供
石虎「平平」的二寶「貓攬」。圖／北市動物園提供

石虎 動物園

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