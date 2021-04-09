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布袋濕地出現野生活化石鱟 繁殖期到嘉縣啟動收容機制

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海布袋濕地出現野生活化石鱟， 繁殖期到來，嘉縣府與嘉縣生態保育協會合作，啟動收容機制。圖／縣府提供
嘉義縣沿海布袋濕地出現野生活化石鱟， 繁殖期到來，嘉縣府與嘉縣生態保育協會合作，啟動收容機制。圖／縣府提供

全國首座被稱「活化石、夫妻魚」的鱟，生態保育館將落腳嘉義縣沿海布袋鎮，鱟因環境變化、棲地遭破壞，又鱟血製成醫藥試劑疫苗，需求量大，族群遽減，台灣沿海罕見，嘉縣生態保育協會長期在布袋，執行稚鱟潛在復育棲地調查，前年發現14隻稚鱟，是台灣本島4年來再度出現野生稚鱟。

鱟是4億8000萬前就存活在地球上的古生物，屬於海洋底棲無脊椎動物，2億年前至今外觀幾乎沒改變，被稱為「活化石」，在亞洲地區已是瀕危物種，也是很重要生態指標，嘉縣生態保育協會致力鱟復育，與縣府農業處合作，啟動鱟的收容機制，後續再進行復育及野放，達到保育及增加海域鱟的族群數量。

縣府表示，4月進入鱟的繁殖期，成鱟會游向潮間帶沙洲產卵，雄鱟常伏在雌鱟背上，因為鱟的外形很像鋼盔，又常成對出現，有鋼盔魚、夫妻魚（或鴛鴦魚）美名。

2019年3月國際自然保育聯盟IUCN紅皮書，將三棘鱟列為全亞洲地區瀕危物種，台灣本島西海岸到東北角早期有許多三棘鱟，為讓珍貴物種在育及永續生存，農業處邀請漁民加入鱟保育行列，漁撈發現鱟，

漁民漁撈偶而會誤捕到鱟，可以馬上放回大海，漁船筏回港，請將鱟放在容器，加入少許海水暫時安置，並通報協會總幹事蘇銀添（手機號碼0911875920）收容，共同為鱟保育盡心力。

生態保育 漁民

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