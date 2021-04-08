聽新聞
test
0:00 / 0:00

貼告示喊話「保護牠」 網友大讚這間廟「宮」然愛貓！

聯合新聞網 / 綜合報導
台中樂成宮人氣廟貓「咪咪」，吸引不少網友前往拜拜兼摸貓。圖／擷自樂成宮慕容咪咪臉書專頁
台中樂成宮人氣廟貓「咪咪」，吸引不少網友前往拜拜兼摸貓。圖／擷自樂成宮慕容咪咪臉書專頁

校園有校犬、校貓，熱門商家也有「店貓」迎客，現在連宮廟也有毛小孩「進駐」！台中樂成宮日前就貼出告示，表示「保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背」，意外引起不少討論，網友開玩笑表示「不然廟方把你打得『咪咪貓貓』（意即稀巴爛）！」

網友在「路上觀察學院」貼出一張照片表示，台中樂成宮「公然愛貓」，寫著「請善信大德，保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背，樂成宮敬啟」，原來是這間宮廟有人氣橘貓「咪咪」，網友提到廟公說去樂成宮的民眾每天有上百人，「所以希望大家不要拍貓屁屁，貓貓如果被拍到受傷也無法表達，最後也是廟公照顧～」

台中樂成宮日前貼出告示，表示「保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背」，引起不少討論。圖／擷自路上觀察學院社團
台中樂成宮日前貼出告示，表示「保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背」，引起不少討論。圖／擷自路上觀察學院社團

另一名網友感同身受心疼「咪咪」，「他（牠）之前被拍到肌肉發炎」，這張公告也道出廟公相當替廟貓身體著想，讓其他網友直呼「不然還要幫他（牠）收驚」、「太讚了！公然愛貓的神明！」、「虎爺接班人選，不得打擾」，還提到「上次去最多人排隊的就是月老跟摸貓了」。網友分享「咪咪」的美照，其實牠「咪咪」還有粉絲專頁「樂成宮慕容咪咪」，上頭有不少超Q的畫面供粉絲觀賞。

網友表示，廟貓「咪咪」人見人愛，非常親民。圖／擷自路上觀察學院臉書社團
網友表示，廟貓「咪咪」人見人愛，非常親民。圖／擷自路上觀察學院臉書社團

但也有很多網友與廟貓「咪咪」擦身而過，只聞其公告不見「其貓」留憾；還有人因為「廟貓咪咪」4字笑虧像繞口令，念成「廟咪貓貓」、「原來是廟貓的名字叫咪咪啊」、「我們一起學貓叫，一起廟廟廟廟廟」，甚至有網友歪樓斷錯句，「我以為是三樣東西，保護廟，貓，咪咪。最後一樣一定沒問題。」讓人啼笑皆非。

延伸閱讀

才躲過火災…黑鳶寶寶又遭口罩繩纏繞 所幸自行脫困　

影／路跑男寒冬跳湖「破冰救狗」 自謙非英雄：沒練過不要學！

有神快拜！他稱雙頭牛讓他中彩券 村民紛紛來上香膜拜

餅乾龜「倒栽蔥」插在石堆 台北市立動物園說免擔心

相關新聞

【圖輯】圖片故事／綠鬣蜥大暴走 獵蜥達人對戰：利爪刮傷早習以為常

曾經是熱門寵物的綠鬣蜥，因為民眾棄養如今卻變成台灣中南部地區大災難，甚至熱鬧的高雄愛河市區都有發現，因為綠鬣蜥喜歡吃果實、嫩葉，所以常造成農作物損害，由於繁殖能力強，在台灣野外適應良好，群體暴增，如今綠鬣蜥野化群體遂成為生態環境危害，對農作物與橋梁河堤造成破壞，再加上綠鬣蜥在台灣沒有天敵，族群數量也就愈來愈龐大。

貼告示喊話「保護牠」 網友大讚這間廟「宮」然愛貓！

校園有校犬、校貓，熱門商家也有「店貓」迎客，現在連宮廟也有毛小孩「進駐」！台中樂成宮日前就貼出告示，表示「保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背」，意外引起不少討論，網友開玩笑表示「不然廟方把你打得『咪咪貓貓』（意即稀巴爛）！」

影／湖邊戲水有稀客！這隻牛跟狗玩成一片「從小自認是狗」

一隻名叫花生2個月大的小牛，與成群的豬、雞、孔雀、6隻狗和飼主同住一屋簷。飼主表示花生從小跟狗兒打成一片，「始終自認是條狗。」

餅乾龜「倒栽蔥」插在石堆 台北市立動物園說免擔心

近日氣溫偏低，台北市立動物園照養的陸龜們，總是盡量停留在保溫燈下，但有一種陸龜，即使有保溫環境，竟還會把頭埋進石縫中，身...

【動物冷知識】哪都能結網！羚羊「角尖至雙眼」覆滿白紗 蜘蛛滿頭爬

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看關於蜘蛛的冷知識！

考古學家打開古埃及國王墓穴 「高身分地位區」非心腹朝臣…十頭愛驢作為來世守護者

一頭從動物囤積症的主人手中搶救下來的小毛驢雪曼，如何找到勇敢活下去的動力。如何克服種種障礙，參加美國最匪夷所思的一場驢子賽跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。