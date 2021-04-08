貼告示喊話「保護牠」 網友大讚這間廟「宮」然愛貓！

校園有校犬、校貓，熱門商家也有「店貓」迎客，現在連宮廟也有毛小孩「進駐」！台中樂成宮日前就貼出告示，表示「保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背」，意外引起不少討論，網友開玩笑表示「不然廟方把你打得『咪咪貓貓』（意即稀巴爛）！」

網友在「路上觀察學院」貼出一張照片表示，台中樂成宮「公然愛貓」，寫著「請善信大德，保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背，樂成宮敬啟」，原來是這間宮廟有人氣橘貓「咪咪」，網友提到廟公說去樂成宮的民眾每天有上百人，「所以希望大家不要拍貓屁屁，貓貓如果被拍到受傷也無法表達，最後也是廟公照顧～」

台中樂成宮日前貼出告示，表示「保護廟貓咪咪，愛他（牠）請勿驚嚇及拍背」，引起不少討論。圖／擷自路上觀察學院社團

另一名網友感同身受心疼「咪咪」，「他（牠）之前被拍到肌肉發炎」，這張公告也道出廟公相當替廟貓身體著想，讓其他網友直呼「不然還要幫他（牠）收驚」、「太讚了！公然愛貓的神明！」、「虎爺接班人選，不得打擾」，還提到「上次去最多人排隊的就是月老跟摸貓了」。網友分享「咪咪」的美照，其實牠「咪咪」還有粉絲專頁「樂成宮慕容咪咪」，上頭有不少超Q的畫面供粉絲觀賞。

網友表示，廟貓「咪咪」人見人愛，非常親民。圖／擷自路上觀察學院臉書社團

但也有很多網友與廟貓「咪咪」擦身而過，只聞其公告不見「其貓」留憾；還有人因為「廟貓咪咪」4字笑虧像繞口令，念成「廟咪貓貓」、「原來是廟貓的名字叫咪咪啊」、「我們一起學貓叫，一起廟廟廟廟廟」，甚至有網友歪樓斷錯句，「我以為是三樣東西，保護廟，貓，咪咪。最後一樣一定沒問題。」讓人啼笑皆非。