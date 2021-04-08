影／湖邊戲水有稀客！這隻牛跟狗玩成一片「從小自認是狗」

澳洲西部布魯姆鎮（Broome）附近有個潟湖，常見狗兒和飼主一起悠游其中。而最近湖邊出現了一隻特別的泳客：淡棕色的小牛。

澳洲電視台ABC報導，這隻名叫花生（Peanut）2個月大的小牛，與成群的豬、雞、孔雀、6隻狗和飼主福伊（Edward Foy）同住在布魯姆的家。福伊表示花生從小跟狗兒打成一片，「始終自認是條狗。」

福伊說當時在路上發現花生的媽媽被車撞死，他將一旁剛出生沒多久的花生救回家細心照料，每天餵牠喝16公升的牛專用配方奶，月支出250美金（約合新台幣7000元），但福伊認為這些付出完全值得。

福伊提到花生出生後就沒跟牛在一起，所以牠一直認為自己條狗，也有跟狗相同的性格：「我常跟牠沿著海灘散步，牠會跟在我身旁。我去釣魚時牠也陪著我。」

花生之後可能會長出銳利的牛角，但福伊不想切斷牠的牛角：「我會貼2條泡棉棒在牠的角上。」

福伊期盼跟花生共度幸福長遠的生活，還許願：「希望我將來能騎著牠去購物。」