考古學家打開古埃及國王墓穴 「高身分地位區」非心腹朝臣…十頭愛驢作為來世守護者

一頭從動物囤積症的主人手中搶救下來的小毛驢雪曼，如何找到勇敢活下去的動力。如何克服種種障礙，參加美國最匪夷所思的一場驢子賽跑。

我們操弄驢子的時間才不過幾千年，只占投資在狗時間中的一小部分，結果令人動容：驢子幾乎完全沒有改變。你可以把雪曼留在擠滿牠的非洲野驢祖先的地區，只要約五分鐘，你就根本無法從驢群中看出牠是哪一頭。驢很難馴服，我們把牠們留到最後；我們先養馴了所有其他有蹄的動物──牛、羊、山羊，甚至駱馬。到北非部族最後終於嘗試馴驢時，他們發現驢子有兩種非常特殊的性質：

‧嚇，這種動物很堅強。

‧牠們裝聾作啞。

驢子不作反應；牠們推理。牠們不像馬會因恐懼而被迫服從。牠並不真正固執；而是求生存。如果驢子感到危險，那麼牠頭一個也是最強烈的本能，就是變成像石頭一樣。你可以強迫馬跳進河裡，但如果驢子不知道牠會落在哪裡，牠的腳就不會離開地面。

對於非洲平原和山上的野驢而言，這種瞬間凍結的本能是了不起的生存適應能力。掠食者無法嚇唬牠們，讓牠們落下懸崖或洩露行蹤，因為牠們移動的次數越少，暗褐色的毛皮就越能融入景觀。馬的速度很快，但是在穩定性、耐力，以及對高溫、寒冷和口渴的英勇抵抗方面，絕對無法勝過驢子。我們用來馴驢的全部努力都無法減弱這種本能，這很好：使牠們十分好用，難怪形形色色的邊緣人和帝王──先知和探礦者、征服者和獵人、隱士和探險家、耶穌和聖母、所羅門王、先知穆罕默德，甚至英國的維多利亞女王，都選擇這種長耳朵動物作為代步工具。

（本文出自《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！：熱血跑步專家跟一隻小毛驢的雄心壯志》 據湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson，美國第三任總統）說，就連「當年最偉大的騎手」喬治．華盛頓，私底下也愛驢子。這位美國首任總統解甲歸田後，也成為頭號驢迷。西班牙國王卡洛斯三世送了兩頭驢子給華盛頓，華盛頓非常喜愛牠們，把牠們培育成美國唯一的種畜群。

不過華盛頓還是比不上一位古埃及國王。考古學家剛發現他的墓地，打開身墓穴時，以為在國王屍身四處「高身分地位」區形成保護環的，會是他的心腹朝臣，沒想到卻是十頭他最心愛的驢子，牠們犧牲了性命，作為他來世的守護者。其他哪種動物曾經獲得這種榮譽？沒有。

不過若你選錯日子問伊姆瑞，就會聽到背道而馳的說法，他說，「如果想掂掂自己殺人的斤兩，不妨試試毛驢賽跑。」再沒有人比伊姆瑞更瞭解驢子的想法了。他用野驢培育自己的冠軍，並連續四十二年參加長達二十九哩的費爾普雷大賽，教人咋舌。

然而，經過這四十多年，伊姆瑞對自己功力的評價只比普通高一點點。有一次他在科羅拉多州布納維斯塔（Buena Vista）參加十五哩賽跑，接近終點時，他的驢子傑克森突然在一座木橋前停步。這場比賽的賽道是一往一返，儘管傑克森不到一個小時前在去程才跨過同一座橋，沒有任何問題，但現在不論伊姆瑞怎麼勸說，都不能讓牠踏上橋一步。最後伊姆瑞不得不把傑克森綁在樹上，自己進城，然後開了一輛有絞盤裝備的吉普車來，把這頭重七五○磅的動物一絞盤一絞盤地慢慢拉過橋。

「印地安人沒有驢子，」伊姆瑞說，「他們看到我們的驢子，以為牠們叫做『天殺的畜生』。驢子懂得牠們自己有什麼權利，牠們可以很快就讓你無技可施。」如果像伊姆瑞這樣的專家都制伏不了傑克森，像我這樣的菜鳥對雪曼還有什麼指望？但想想如果我能達到目標，會有什麼樣的收穫。

如果我能打破驢子的語言障礙，讓雪曼加入我的冒險行列，就能為其他想要與動物合作卻不知道如何開始的人指明道路。

石器時代的獵人做了什麼來激發他忠誠的夥伴，米蘭向東尼．羅賓斯低語了什麼祕密，讓他瞭解歐小妹的心思，那就是我和雪曼建立聯結後，可以學到的知識。我沒有辦法自己做到這一點。

我得找到一位懂得驢語的專家，而我只知道兩位，一位是七十歲的伊姆瑞，遠在兩千七百哩之外。另一位是就在我面前的譚雅，只是她目露凶光地瞪著我。如果我不能改變她的心意，這個計畫就胎死腹中了。如果雪曼連我們自家車道都不肯踏上去，我又怎能讓牠在洛磯山脈賽跑？

（本文出自《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！：熱血跑步專家跟一隻小毛驢的雄心壯志》，作者為克里斯多福．麥杜格，譯者 莊安祺，未經同意禁止轉載。)