【動物冷知識】哪都能結網！羚羊「角尖至雙眼」覆滿白紗 蜘蛛滿頭爬

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看關於蜘蛛的冷知識！

每賣出一盒洋芋片，就少了好多隻蜘蛛！（誤）

看起來很像是逗貓棒！

研究人員伊斯登博士表示，當時她正透過望遠鏡觀測這頭羚羊，注意到牠頭頂的尖角疑似被塑膠垃圾纏住，伊斯登見狀便打算協助其脫困，但當她走近羚羊後才發現，在牠頭上兩角之間的竟是一個厚重的蜘蛛網！

觀察多日後，羚羊似乎對滿頭蛛網不以為意，頭上幾隻跑來跑去的蜘蛛也不影響牠跑跳吃草，罕見的共生關係連當地人都表示驚奇。

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