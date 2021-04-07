聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】哪都能結網！羚羊「角尖至雙眼」覆滿白紗 蜘蛛滿頭爬
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看關於蜘蛛的冷知識！
每賣出一盒洋芋片，就少了好多隻蜘蛛！（誤）
看起來很像是逗貓棒！
研究人員伊斯登博士表示，當時她正透過望遠鏡觀測這頭羚羊，注意到牠頭頂的尖角疑似被塑膠垃圾纏住，伊斯登見狀便打算協助其脫困，但當她走近羚羊後才發現，在牠頭上兩角之間的竟是一個厚重的蜘蛛網！
觀察多日後，羚羊似乎對滿頭蛛網不以為意，頭上幾隻跑來跑去的蜘蛛也不影響牠跑跳吃草，罕見的共生關係連當地人都表示驚奇。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言