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雪橇犬散步帶狐狸回家避難 見二哈揪心舉動收拆散決定

香港01 / 何東緯／報導
雪橇犬與狐狸都可以做好朋友！圖/dzordnIG
雪橇犬與狐狸都可以做好朋友！圖/dzordnIG

跨物種的友情，往往令人感到意外，有時候真的要大聲說一句：「沒想過牠們可以當朋友！」

這宗跨物種友情故事，來自捷克，主角是雪橇犬與小狐狸。在一個偶然的機會下，雪橇犬Cloe在樹林裏發現了一隻迷路的小狐狸，牠身旁沒有父母也沒兄弟姐妹，結果媽媽dzordn便帶了牠回家暫養。媽媽多次想將小狐狸放回大自然，但牠已與雪橇犬Cloe之間產生了深厚感情，最終媽媽決定要這樣做。

這宗令人讚好的跨物種友情，來自一隻雪橇犬與一隻小狐狸。生活在捷克的媽媽dzordn，一直以來都喜歡小動物，而家中也有養狗狗作為伴陪。幾年前，她便收養了一隻叫Cloe的小雪橇犬，從此便常帶牠到處遊山玩水。

時光飛逝，如今小雪橇犬已成長為大狗狗，牠最喜歡就是可以外出散步，在草地上盡情奔跑。2019年時，當媽媽dzordn帶着Cloe去樹林散步時，便遇上了一隻落單的小狐狸，由於見牠孤苦無依，於是媽媽dzordn便打算暫時照顧牠。

只是，媽媽dzordn認為小狐狸最適合還是回到大自然，但每次要放牠走時，家中的雪橇犬Cloe都總是對牠依依不捨，而小狐狸也不肯離開Cloe身邊。

跨物種的友情真的很奇妙，當初如果不是雪橇犬Cloe一臉不捨，媽媽是不會讓小狐狸Brand繼續留在家中的。就是因為牠倆真摯友情打動了媽媽，令小狐狸也能成為家人。兩隻毛孩見證了媽媽許多人生大事，看着她結婚產子，果然是密不可分的家人！

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文章授權轉載自《香港01》

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