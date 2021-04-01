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影／龜山島海豚大爆發500多隻悠遊跳躍 遊客驚呼好可愛

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
宜蘭龜山島海豚大爆發，500多隻悠遊海面、開心跳躍，讓幸運看見的遊客驚呼連連。簡姓解說員提供
宜蘭龜山島海豚大爆發，500多隻悠遊海面、開心跳躍，讓幸運看見的遊客驚呼連連。簡姓解說員提供

宜蘭龜山島海域今天聚集大批海豚出沒，密密麻麻在海上悠遊跳躍，讓遊客大為驚喜，直呼「太可愛了」、「好療癒」。簡姓解說員表示，今天出現的數量相當多，大約500多隻，上下午出海的遊客都有看到，最近海況不錯，海豚現蹤的機率相當高。

龜山島附近海域5月至8月是賞鯨豚的最佳時節，通常上午時段比較看得到，下午有時浪大，不容易看到，但今天出海的遊客上下午都見到大批飛旋海豚，海豚在賞鯨船底及四周游來游去，彷彿與遊客玩耍，乘客興奮拍手鼓掌愈大聲，調皮的海豚舞動圓滾滾身軀，興奮旋轉跳躍，逗得遊客更開心了。

宏棋號簡姓解說員表示，今天大批飛旋海豚穿梭悠遊，數量大約五、六百隻，相當壯觀，整個龜山島鄰近海域幾乎都是密密麻麻的海豚；最近正是捕撈櫻花蝦的季節，海豚有可能跟著洋流覓食小蝦小魚，大批在龜山島海域聚集。

簡姓解說員說，今年2月因為有大地震，可能擾動龜山島這座火山的海底岩石，不但半個多月來冒出17年未見的龜島磺煙、牛奶海的乳白色也更加濃郁，這些難得天然美景加上海豚迎賓，非常值得欣賞。

宜蘭龜山島海豚大爆發，500多隻悠遊海面、開心跳躍，讓遊客驚呼連連。簡姓解說員提供
宜蘭龜山島海豚大爆發，500多隻悠遊海面、開心跳躍，讓遊客驚呼連連。簡姓解說員提供
宜蘭龜山島海豚大爆發，500多隻悠遊海面、開心跳躍，讓幸運看見的遊客驚呼連連。簡姓解說員提供
宜蘭龜山島海豚大爆發，500多隻悠遊海面、開心跳躍，讓幸運看見的遊客驚呼連連。簡姓解說員提供

海豚 龜山島 賞鯨

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