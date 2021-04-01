聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／龜山島海豚大爆發500多隻悠遊跳躍 遊客驚呼好可愛
宜蘭龜山島海域今天聚集大批海豚出沒，密密麻麻在海上悠遊跳躍，讓遊客大為驚喜，直呼「太可愛了」、「好療癒」。簡姓解說員表示，今天出現的數量相當多，大約500多隻，上下午出海的遊客都有看到，最近海況不錯，海豚現蹤的機率相當高。
龜山島附近海域5月至8月是賞鯨豚的最佳時節，通常上午時段比較看得到，下午有時浪大，不容易看到，但今天出海的遊客上下午都見到大批飛旋海豚，海豚在賞鯨船底及四周游來游去，彷彿與遊客玩耍，乘客興奮拍手鼓掌愈大聲，調皮的海豚舞動圓滾滾身軀，興奮旋轉跳躍，逗得遊客更開心了。
宏棋號簡姓解說員表示，今天大批飛旋海豚穿梭悠遊，數量大約五、六百隻，相當壯觀，整個龜山島鄰近海域幾乎都是密密麻麻的海豚；最近正是捕撈櫻花蝦的季節，海豚有可能跟著洋流覓食小蝦小魚，大批在龜山島海域聚集。
簡姓解說員說，今年2月因為有大地震，可能擾動龜山島這座火山的海底岩石，不但半個多月來冒出17年未見的龜島磺煙、牛奶海的乳白色也更加濃郁，這些難得天然美景加上海豚迎賓，非常值得欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言