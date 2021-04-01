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飼主餵成藥害死貓！ 粉紅肉墊竟變藍紫色 網哭好心疼

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為貓咪看診示意圖，非當事人與貓。 圖片來源／ingimage
圖為貓咪看診示意圖，非當事人與貓。 圖片來源／ingimage

「有病就要看醫生！」不只適用人，寵物也一樣。寵物生病，竟有飼主異想天開，拿人用藥物餵貓應急，結果造成了悲劇。臉書粉專「艾諾動物醫院」日前貼出一則令人心碎的PO文，有位飼主半夜抱著愛貓掛急診，貓咪極度虛弱且呼吸急促，經過醫院緊急抽血治療，貓咪原本應該呈現紅色的血液，居然呈現缺氧的藍色狀態，嚇壞了獸醫師。

獸醫一問之下，飼主才坦承家裡開中藥行，「我看貓不舒服...拿人的感冒藥給牠吃」。艾諾動物醫院指出，一般感冒藥含有「普拿疼」成分，會破壞貓咪紅血球的血色素，使紅血球中毒變性，不能攜帶氧氣。因為中毒，貓咪原本粉紅色的牙齦跟腳掌肉墊，都變成藍色了，這隻可憐的貓咪後來也不幸往生。獸醫院也在貼文中標注「#不要假會_動物生病請找獸醫」，提醒飼主們多注意寵物安全。

網友心疼貓咪，紛紛開砲，「主人也應很難過吧，無論有多愛，腦袋還是很重要」、「中藥行用人的症狀判斷，然後給貓吃西藥？」、「為什麼要亂給藥...（氣）」、「誇張！！！這飼主真令人火大」、「不怕蠢貓，就怕蠢主人」、「太可憐了，遇到這種白癡飼主」、「原來貓吃普拿疼會類似一氧化碳中毒耶」、「看了心疼的要命」。

貓咪 獸醫 感冒

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