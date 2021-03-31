仙鳥下凡！ 家中飛來超美幼鳥回眸 網羨慕：肯定有好事
隨著時序進入春夏季節，不少鳥類幼鳥已紛紛離巢。近日一名網友表示，朋友家中飛來一隻相當漂亮的鳥，想請教這隻不速之客的真實身分，而網友們看到該鳥的照片後，紛紛指出其應為喜鵲幼鳥，直呼家中主人「超好運」。
原PO在臉書「爆系知識家」發文透露，友人家裡的陽台，意外飛來了一隻外表很漂亮的鳥，一開始有試著輕推牠，但鳥都沒有飛走，還乖乖站著讓人拍照，原PO也在同篇貼文附上照片，好奇詢問這隻鳥的來頭。
不少網友看到照片後，紛紛表示「看起來像是喜鵲」、「這是喜鵲幼鳥」，許多人更興奮直呼「你超幸運」、「喜鵲來朝，家有喜事」、「推牠不走，不是路過，肯定是來報恩的」、「飛來會發喔」等，認為家中出現喜鵲是好事一樁。
另外也有民眾提醒「牠的腳似乎不是正常的站立」、「通常鳥類不會推了還不飛走，可能生病或是身上有傷」、「不要隨便觸碰野生動物」等，強調有些鳥類雖然美麗，但仍有攻擊的可能性；而原PO目前也已更新消息，說明該鳥已經自行飛走。
至於在路上撿到或家中飛來野鳥，台北市動保處曾公告呼籲民眾，應先觀察動物的健康狀況，若發現鳥類的狀態不佳，再通報相關單位協助處理，並避免自行人工飼養；若狀態正常，則以「不侵擾」為原則，尊重野生動物在自然環境的生存模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言