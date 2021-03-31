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【動物冷知識】膨成球或縮成條？動物超萌反應真相危害不小

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物的急性應激反應！




白臉角鴞是鴞形目鴟鴞科下的一種鳥類，分布於非洲的撒哈拉沙漠至赤道之間，體長約19-24cm。







在一些飼主經驗分享中，原本昏暗的房間，突然開啟燈光，白臉角鴞也會先假裝自己是樹枝，等到確認是主人才會恢復原狀。




就像我們經常受到驚嚇的話，身體也會感到不適一樣。

受到刺激時，動物的交感神經系統會做出迅速反應，極速分泌腎上腺素、去甲腎上腺素、性激素、皮質醇，導致動物短時間內迅速出現血壓上升、血糖升高、心跳加速、呼吸紊亂、免疫系統抑制、肌肉血管擴張、瞳孔擴張等現象。

應激本來是為了快速有效應對環境突發狀況，但刺激源和應激反應一旦過度出現，就會超過動物機體的承受能力極限，出現一系列的不良影響。


參考連結：12

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